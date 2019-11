Directivos de Portmán Golf niegan su responsabilidad en el sellado de la balsa Yenny

No tienen nada que ver con el posible delito contra el medio ambiente por el caso de la descontaminación y sellado de la balsa Yenny. Los siete directivos de la empresa Portmán Golf, 'herederos' de Peñarroya, han negado esta mañana, ante el titular del juzgado de instrucción número 4 de Cartagena, su responsabilidad en el traslado de los residuos mineros de esta balsa, ni en el posterior sellado de la misma.

Fue la Comunidad Autónoma la que eligió el sitio "más idóneo" para depositar los residuos en unos terrenos propiedad de esta empresa, y ellos decidieron cederles los terrenos, ha manifestado Alfonso García Martínez, uno de los socios más antiguos de Portmán Golf.

En su declaración, García Martínez, ha apuntado que la Administración regional hizo los estudios sobre la idoneidad de la Corta Los Blancos para ubicar los restos, y que les comentaron que los terrenos eran permeables; y ha añadido que la empresa solo se encargó de cubrir la parcela que contenía los residuos y repoblarla.

Además, ha negado ante el juez la posibilidad de que hubiera las filtraciones, pese a la denuncia del Seprona, y añadió que los hechos a los que se refiere la denuncia del Seprona, de mayo de 2012, "no son ciertos". Ha apuntado que no hubo desmoronamiento, porque la empresa mantenía a un vigilante que estaba diariamente pendiente de que eso no ocurriera.

García Martínez ha insistido en que su empresa siempre se ha asesorado de personas expertas y que contrataron a "los mejores" para que hicieran los estudios necesarios, con el objetivo de cumplir la normativa medio ambiental.

Durante la instrucción, también ha declarado otro de los socios fundadores de la empresa, Mariano Roca, quien ha insistido en negar cualquier implicación en un delito contra el medio ambiente.

Roca ha destacado que en todo momento habían hecho lo que le ordenaba la Administración; que los técnicos les informaban y que ellos se dejaban guiar por los criterios que les daban los profesionales.

El empresario ha defendido que Portmán Golf es la única empresa que ha hecho más por el medio ambiente en la sierra minera, pues cesó los vertidos a la bahía de Portmán.

En total, esta mañana han declarado siete directivos de la empresa. Ninguno ha respondido a las preguntas de la Acusación Particula, ejercida por Ecologistas en Acción.