La CARM tumba la propuesta de declarar el café asiático Bien de Interés Cultural

La consejería de Educación y Cultura ha rechazado el recurso de alzada presentado por Movimiento Ciudadano para lograr que el café asiático se convierta en Bien de Interés Cultural (BIC).

La Administración da la razón así a la dirección general de Bienes Culturales, que en una resolución del pasado 5 de marzo desestimó la idea de MC al considerar que si bien esta bebida es "parte del patrimonio cultural inmaterial", no puede ser catalogada como BIC porque no existe "una práctica ritual o una costumbre vinculada a la elaboración de esta preparación del café y a su consumo".

No obstante, la Comunidad Autónoma aconsejó entonces su inventariado como "elemento del patrimonio inmaterial de la Región de Murcia".

Los cartageneristas promovieron la declaración basándose en "la singularidad de la receta, característica de Cartagena y su comarca, su copa exclusiva-creada en la fábrica de vidrio de Cartagena- y en su antigüedad, datando su creación a principios del siglo XX".

A la primera negativa de Bienes Culturales, Jesús Giménez, presidente de MC, presentó varias alegaciones. Una de ellas, en la que Giménez definía la resolución como "una disertación efectuada en la barra de alguna cafetería" más "que un estudio pormenorizado de la solicitud recibida", no fue tenida en cuenta por la Administración pues entendió que con esos argumentos se estaba despreciando la labor de los técnicos de la consejería.

En la última negativa se hace referencia a los informes emitidos por el Servicio de Patrimonio Histórico de fecha 4 de marzo y 18 de junio de 2019, que obran en el expediente, en los que "han quedado suficientemente reflejados argumentos para entender que el café asiático cartagenero no reúne elementos sólidos bastantes para poder ser calificado como de una singularidad cultural ni como

de excepcional relevancia".

Estos requisitos "se estiman necesarios para que sea procedente la incoación del correspondiente procedimiento de declaración del referido café asiático como bien de interés cultural".

La orden de la consejería agota la vía administrativa, pero MC podrá interponer un recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses.

"No es declarado BIC porque es cartagenero"

Jesús Giménez ha manifestado que la negativa era no le pilla de sorprensa: "Los golpes de pecho e interés impostado por la historia y patrimonio de Cartagena se diluyen como un azucarillo cuando hay que hacer algo concreto, aunque sea una resolución favorable".



El dirigente cartagenerista ha señalado que la resolución de la consejería "no discute que el asiático forma parte de nuestro acervo cultural; que es el único caso en la Región, y quizás en España, en que un recipiente se fabrica únicamente para ese café y en esta zona; que aúna la tradición marinera con la del trabajo del vidrio en Santa Lucía; que lo popularizó el bar Pedrín de El Albujón, o que es un producto gastronómico singular y atractivo".



Por todo esto, ha insistido en que "el asiático no es declarado BIC porque es cartagenero". "Por ello, no descartamos que un día nos lo vendan como una de las singularidades culturales de la cocina murciana. Acostumbrados estamos a estos agravios".