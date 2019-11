El barrio de 'Las 600' reivindica mayor presencia policial

El barrio cartagenero Virgen de la Caridad, comúnmente denominado como Las Seiscientas ha manifestado su preocupación ante la «poca presencia de Policía Local» que, según expone su presidente de la Asociación de Vecinos, Juan Ayala, está experimentando la urbanización. Tal y como explica el representante vecinal, durante los últimos meses se están produciendo en Las Seiscientas «sustos» que alteran la tranquilidad de los habitantes de la barriada. «Hay un grupo de adolescentes compuesto por jóvenes menores de edad, que abarcan desde los once hasta los catorce años que se dedica a delinquir en el barrio», asegura. Ayala explica que los jóvenes ocupan las tardes en el barrio «molestando» a los vecinos que pasean tranquilamente por las calles de la barriada Virgen de la Caridad y los «intimidan», asevera. «Les piden dinero y cuando se despistan les roban el bolso»,explica Ayala, «en ese momento, cuando la situación pasa a mayores entonces sí llamamos a la Policía Nacional» -a la que la Asociación de Vecinos agradece el trato y el servicio prestado- sin embargo, el representante de los vecinos asegura que no sería necesaria la «intervención» de la Policía Nacional, «si hubiera patrullas que se desplazaran al barrio cuando los vecinos advierten alguna situación que pudiera complicarse», expone.

Además, según el presidente vecinal afirma, los jóvenes «campan a sus anchas, hacen destrozos del mobiliario urbano y disparan al aire con escopetas de perdigones a diario», algo que Ayala achaca a la falta de agentes y patrullas. «Si ven que hay seguridad en el barrio, estas situaciones no se darían», prosigue, explicando que «cuando llamamos los agentes no aparecen hasta las dos o tres horas después», añadiendo que «nadie les toma en serio» porque están acostumbrados a que «cuando llamamos tarden horas en venir». Según Ayala, los agentes se justifican afirmando que «tienen que cubrir varios barrios de Cartagena al mismo tiempo, por lo que les es imposible acudir más rápido». Algo que el presidente de los vecinos de Las Seiscientas califica de «inadmisible», culpando al Ayuntamiento de Cartagena de la falta de efectivos: «Sabemos que no es culpa de los agentes pero las autoridades tienen que hacer algo, para eso están», sentencia.

Por su parte, el Consistorio afirma que los técnicos están trabajando en el barrio cartagenero de manera continuada y que atienden todas las peticiones de los vecinos del barrio Virgen de la Caridad, asegurando que en cuestión de seguridad, se intensificó la presencia policial en la barriada, algo con lo que Ayala discrepa, aseverando que a pesar de haber tenido comunicación directa con Juan Pedro Torralba, el edil encargado del Área de Seguridad Ciudadana, que aseguró al representante vecinal que atendería su queja, no han «notado en absoluto» un incremento de las patrullas en el barrio de Las Seiscientas.