El Ayuntamiento invertirá 266.000 euros en las luces de Navidad

a decoración navideña preparada por el Ayuntamiento incluye este año algunas sorpresas. Así lo ha confirmado a LA OPINIÓN la concejala de Infraestructuras, Servicios y Litoral, María Casajús, que no ha querido desvelar en qué consistirán para no quitarle 'magia' al carácter especial de unas fechas tan señaladas. No obstante, la edil sí que ha adelantado que los cambios se producirán principalmente en los «elementos singulares», los más grandes y espectaculares, que serán sustituidos por «algo más vistoso». En 2018, por ejemplo, el Consistorio colocó en el centro un regalo gigante iluminado con los colores rojo y naranja.

En este ejercicio, el Gobierno ha decidido aumentar el presupuestos unos 50.000 euros, con el lo que el montante total ascenderá a 266.245,5 euros, lo que incluye la iluminación navideña no solo en el centro, sino también en los barrios y las diputaciones.



Pasear y comprar en Cartagena

Para Casajús, es importante que los ciudadanos disfruten de las calles también durante la Navidad: «Las calles de nuestro Casco Histórico y de nuestros barrios y diputaciones decoradas e iluminadas son un marco incomparable para fomentar esos sentimientos de ilusión y felicidad». Por eso, ha invitado a la población a «recorrer nuestras calles, entrar en nuestros comercios, disfrutar de nuestra gastronomía y visitar el Belén municipal». «Olvidemos las preocupaciones y vivamos la Navidad en Cartagena», ha animado la concejala, a pocas semanas de que comiencen las fiestas.