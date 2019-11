Los empresarios de Los Urrutias temen por sus negocios si la 'sopa verde' continúa sin solventarse

n Los comerciantes de la zona de Los Urrutias, El Carmolí y Punta Brava afirman estar pasando una temporada de otoño «especialmente dura». Y es que, la situación actual por la que la población costera está atravesando, después de las numerosas reivindicaciones vecinales que se llevaron a cabo durante el verano por el estado en el que se encontraban las playas y el pueblo en general, con el colofón final de la DANA en septiembre ha provocado la «desesperación» de los empresarios de la zona. «Estamos viviendo la muerte lenta y agónica de Los Urrutias», augura Severo Sánchez, actual presidente de la Asociación de Empresarios de Los Urrutias, a pesar de que tal y como explica: «Estoy cansado, voy a dimitir de mi cargo como presidente al igual que hice con la Asociación de Vecinos, seguiré luchando por los Urrutias pero sin ningún cargo, sólo como empresario».

Sánchez, que es además propietario de un establecimiento comercial, afirma que no sólo la situación no ha mejorado, sino que «no estamos igual, estamos peor, después del pleno y de las manifestaciones, se está intentando tapar con la DANA todos los problemas previos de Los Urrutias», lamenta el empesario. De igual manera, afirma que el problema se está «agravando cada vez más», y que el verdadero problema para los comercios llegará en el 2020. «Hasta ahora sobrevivimos como podemos, trabajamos sin descanso, en mi caso ni si quiera cierro los domingos», explica y añade que «estamos viviendo de los ahorros y de los pocos beneficios que generamos», continúa. Y es que, según el empresario, «Los Urrutias está vacío, cada vez hay más carteles de 'se vende' y menos movimiento», añadiendo que «a los habitantes que tienen su trabajo en Cartagena o en Murcia no les afecta de manera tan abrupta, pero los empresarios nos llevamos la peor parte». Asimismo, Sánchez muestra su disconformidad con la gestión realizada por el Consistorio hasta el momento: «Se suponía que el momento idóneo para comenzar con los trabajos de mejora de la playa era a partir de octubre, ha pasado un mes y medio y aquí nadie ha hecho nada», lamenta.

Además, el empresario expone que no se han tomado las medidas pertinentes en materia de dinamización turística: «En un mes se celebra la Feria de Turismo Internacional en Madrid, yo no sé que modelo de turismo van a presentar en relación con el Mar Menor», explica Sánchez, añadiendo que desde el Consistorio les «prometieron» que el nuevo hotel 'La Perla de Levante', iba a servir de impulso para los comercios cercanos de Los Urrutias, algo que, según, el hasta ahora representante de los empresarios «tampoco se ha cumplido». De igual manera explica que los propios empresarios han propuesto acciones que servirían para dinamizar el turismo, como un mercadillo semanal los sábados similar al que se instala en Cabo de Palos los domingos, pero que siguen esperando respuesta del Gobierno local.

Por su parte, el Consistorio explica que se han recogido las peticiones de los vecinos y los técnicos del Ayuntamiento de Cartagena se encuentran actualmente analizando todas las propuestas para ordenarlas y poner por delante aquellas que sean de mayor prioridad para, a continuación, examinar cuáles se ajustan al presupuesto del presente año 2019.