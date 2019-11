La UPCT intensifica sus relaciones con universidades asiáticas

­La internacionalización y la globalización del conocimiento favorece las relaciones entre instituciones docentes que están separadas geográficamente por miles de kilómetros. Gracias a las acciones KA107, asociadas al programa Erasmus+, la Universidad Politécnica de Cartagena y el Nepal Engineering College (NEC) han conseguido estrechar sus relaciones para este curso y sentar las bases para fomentar la movilidad de estudiantes y profesores de ambas instituciones.

El coordinador de las acciones Erasmus+ en la universidad nepalí es el profesor Durgaprasad Bhandari, que ayer fue recibido por el Vicerrector de Internacionalización y Cooperación al Desarrollo de la UPCT, José Manuel Ferrández, y que durante su estancia en la ciudad se ha encargado de preparar la llegada de cuatro estudiantes nepalíes que realizarán una movilidad Erasmus+ de 5 meses en la UPCT, para desarrollar la parte experimental de sus TFGs bajo la supervisión de profesores de las Escuelas de Telecomunicaciones e Industriales de la Universidad Politécnica de Cartagena.

En la convocatoria europea del programa Erasmus + KA2, de refuerzo de capacidades para las universidades de países asociados, la UPCT consiguió las aprobación del proyecto 'A step forward in the internationalisation of Higher Education Institutions in Nepal and India / InterNepInd', que coordina la UPCT y que tiene como socios a la Universidad de Aveiro por la parte europea, a dos instituciones de educación superior de Nepal y a cinco de India.

Estudiantes y docentes de ingeniería y arquitectura se podrán beneficiar del proyecto, cuyo objetivo principal es apoyar el proceso de internacionalización de los socios a través del desarrollo de estrategias de internacionalización, formación del personal en promoción y gestión de relaciones internacionales y equipamiento de una International Office en cada universidad socia.

El proyecto tiene un presupuesto total de 513.459,20 € y un periodo de ejecución de 2 años. La reunión de lanzamiento está programada para el mes de diciembre en la sede del Nepal Engineering College, cerca de Katmandú.

Además, también la rectora y cinco representantes de la Universidad técnica y profesional de lenguas internacionales de Shandong, en China, han visitado esta semana la Universidad Politécnica de Cartagena para estudiar posibles vías futuras de colaboración académica entre ambas instituciones.

La Politécnica de Cartagena sigue apostando por la movilidad de sus estudiantes y por la internacionalición de sus estudios. Durante este curso, más de 40 alumnos de nacionalidad china visitarán la UPCT gracias a los programas desarrollados por el Vicerrectorado con el fin de potenciar la movilidad internacional.