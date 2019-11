Varios cartageneros repiten como vocales en mesa en las Elecciones Generales

A pesar de que la selección de presidentes, vocales y suplentes que constituyen las mesas electorales se realizan por medio de un sorteo público, algunos de los miembros encargados de controlar el desarrollo de la votación, así como de realizar el recuento y el escrutinio en el municipio de Cartagena han repetido en las presentes Elecciones Generales.



Como ha sido el caso de Miguel Ángel Muñoz, que afirma que son "las segundas elecciones generales en las que repito como vocal en este año", explica mientras ejerce su labor en el colegio Gabriela Mistral, situado en el barrio cartagenero de Los Dolores. El mismo número de veces ha tenido que acudir como vocal a sus dieciocho años Inés Hernández este año, pero en su caso han sido las presentes Elecciones Generales y las pasadas Autonómicas: "no me disgusta porque me gano un dinero", explica la joven.



Una opinión que discierne mucho de la expresada por Eva Sánchez, que ya tuvo que personarse en las pasadas Elecciones Generales en calidad de suplente, y que esta vez ha acudido al Rectorado de la UPCT en calidad de presidenta de su mesa: "es mi único día libre y no me parece bien tener que pasarlo aquí, creo que deberían llamar a gente que esté en el paro", sentenciaba.



Así mismo, Isabel María, de dieciocho años confesaba sentirse "abrumada", son sus segundas Elecciones Generales y en ambas ha sido convocada a la mesa electoral, por lo que ha tenido que verlas "detrás de las urnas". Pero el que más "afortunado", o al menos así ha sido calificado por sus compañeros de mesa, es Miguel Ángel Muñoz, que explicaba entre risas que estas han sido sus terceras elecciones como vocal este año.



Otro caso de una vocal desconforme ha sido el de Paula Manteca, que a pesar de ser su primera vez como vocal, explicaba que "estudio el grado de Farmacia y Nutrición en Valencia, pero soy de Cartagena y estoy empadronada aquí, por lo que mañana tengo que perder clase".