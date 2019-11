Los cartageneros acuden a votar sin olvidar a su Mar Menor

Los ciudadanos de Cartagena no han querido olvidar durante este domingo de Elecciones Generales la delicada situación por la que está pasando la laguna salada. Por ello, han sido muchos los vecinos del municipio que han acudido durante la jornada de hoy a ejercer su derecho al voto vistiendo su camiseta 'S.O.S Mar Menor', diseñada por los organizadores de la manifestación del pasado 30 de octubre en la ciudad portuaria, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena Y Comarca (FAVCAC), que portaban muchos de los manifestantes durante la pasada marcha reivindicativa.



El presidente de la Federación, Leandro Sánchez, que acudía esta mañana a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agrónoma de la UPCT para ejercer su derecho al voto con su camiseta 'S.O.S Mar Menor' explicaba a LA OPINIÓN minutos antes de depositar los sobres en las urnas, que para la FAVCAC era "muy importante" votar con la camiseta. Sánchez afirmaba que la acción "es una manera de escenificar una de las cuestiones más importantes en la contienda política: el medioambiente y en particular lo que está sucediendo en el Mar Menor".



De igual manera, Sánchez asegura que a partir de mañana, una vez finalizada la jornada electoral, están "dispuestos" a reunirse con el Gobierno Regional y Nacional para "solucionar los problemas del Mar Menor", añadiendo que si durante la campaña electoral han decidido no mantener reuniones ha sido para "evitar que se politice con una cuestión tan importante" como el de la laguna salada.



Entre los ciudadanos que han decidido acudir a votar este domingo vistiendo la camiseta 'S.O.S Mar Menor' se encontraba Carmen del Valle, que se ha desplazado hasta el Rectorado de la UPCT para ejercer su derecho al voto y que afirmaba que lo hacía con su camiseta "para visibilizar, puesto que es un problema no sólo a nivel regional sino también nacional". Del Valle insistía en "proteger la laguna salada más grande de Europa". Del mismo modo, Rafael Vilar se desplazó hasta la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agrónoma, donde explicó que "la verdadera manifestación es hoy".



En cuanto empiecen los primeros sondeos, aquí podrás comprobar los resultados en Cartagena.