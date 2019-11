Perros y dueños pueden disfrutar de la I edición de Can We Run Cartagena

¿Eres amante del running o de las marchas? ¿Te gusta dar con tu mascota largos paseos? ¿Sales a correr con tu perro por el parque? Ahora puedes participar con tu mascota en la primera edición de Can We Run Cartagena, organizada por Prensa Ibérica, Grupo Zeta, LA OPINIÓN y el Ayuntamiento de Cartagena, con el patrocinio de El Corte Inglés, Bankia, Bissel e Instinct y la colaboración de Supermercado El Corte Inglés, Boomerang, FCC, Deanacaona Residencia-Escuela e Ifepa. Precisamente, en el Palacio de Ferias y Exposiciones de la Región de Murcia estará este diario (los días 16 17 de noviembre) coincidiendo con la celebración de una nueva edición de la Exposición Internacional Canina y el Salón de la Mascota, dando a conocer toda la información relativa a la carrera.

Se trata de un evento diferente y especial en el que las personas y sus mascotas perrunas pueden correr en familia. El estreno de Can We Run en la ciudad portuaria se celebrará el domingo 24 de noviembre en la Cuesta de El Batel.

La carrera consta de un recorrido de de 1,5 kilómetros para hacer caminando o de 3 kilómetros para hacer corriendo. Toda la familia puede participar en esta actividad que gira en torno a la concienciación de tener una mascota y conseguir que cada año los municipios sean más Pet Fiendly.



Información e inscripciones

Las inscripciones están abiertas hasta el jueves 21 de noviembre, hasta las 14.00 horas, a través de la web: www.canwerun.com, o presenciales el viernes 22, de 17.00 a 20.30 horas, y el sábado 23, de 10.00 a 20.00 horas, en la sección de Mascotas de El Corte Inglés (Alameda de San Antón, 52).

Los perros participantes deberán contar con el microchip identificativo y correr la carrera con correa. Así como los dueños, llevar puesta las camisetas acreditativas con el dorsal que se darán junto a la bolsa del corredor a la hora de inscribirse.

Y el domingo 24 de noviembre, a correr toda la familia. El Tour Can We Run se lleva a cabo en otras ciudades españolas y es todo un éxito, como en Gijón, Zamora, Málaga, Vigo, Las Palmas, donde perros y dueños no han dudado en salir a disfrutar en plenitud del deporte en la calle.