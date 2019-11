El Ayuntamiento de Cartagena pone en marcha talleres educativos para acabar con el sexismo

Presentación de la campaña 'Por un juguete no sexista'.

Presentación de la campaña 'Por un juguete no sexista'. A.C.

La concejalía de Igualdad ha diseñado un programa con talleres para fomentar la igualdad de cara a este curso escolar, que tendrán lugar en los centros educativos del municipio y se destinarán a los alumnos de las etapas de educación infantil, primaria, secundaria y bachillerato.

Las actividades, que han sido presentadas esta mañana por el concejal de Igualdad, David Martínez, acompañado de la coordinadora del área, María José Mercader, serán impartidas por profesionales especialistas en igualdad de oportunidades en horario lectivo y en las instalaciones de cada centro, siempre adaptadas a la edad y perfil de los grupos participantes.

Para los alumnos de educación infantil se promoverán juegos y juguetes que desencadenen conductas igualitarias y no violentas a través del taller 'Juguetes no sexistas y no violentos'. En este sentido, el concejal ha hecho llamamiento a padres, madres y tiendas de juguetes "para que a través de estos también eduquemos en igualdad".

Esta campaña reflexionará sobre las conductas sexistas en las elecciones que realizan adultos, niños y niñas en cuanto a juegos y juguetes que promueven las desigualdades.

'Iguales' es el nombre de una intervención coeducativa de valores igualitarios en forma de taller para los cursos de educación infantil de 4 y 5 años, basada en la igualdad, la tolerancia, el respeto y la libertad. Mientras que, 'Resolviendo los conflictos' tendrá como objetivo enseñar a convivir y manejar las emociones para la resolución pacífica de los desacuerdos desde la infancia a través del juego.

El taller 'Las brujas, precursoras de las mujeres científicas' buscará visibilizar a las mujeres científicas, con el fin de que el alumnado entienda lo que han aportado a la humanidad y sirvan como referentes y modelos a las niñas, aumentando así la confianza en sí mismas y en sus capacidades.

En 'Igualdad y corresponsabilidad' se trabajará para reflexionar sobre las tareas domésticas de los miembros de la familia, rompiendo estereotipos sociales basados en las desigualdades de género.

El taller de diversidad 'Cajón flamenco' pretende acabar con los estereotipos y estigmas culturales visibilizando las diferentes identidades culturales y sus confluencias a través de la música, en este caso, mediante el cajón flamenco.

Por último, el taller '¿Qué música escuchamos?' buscará enseñar a los niños a detectar contenidos sexistas y violentos en la música pop actual y fomentar unas relaciones afectivas entre la preadolescencia más igualitaria.

En educación secundaria y bachillerato, la Agencia de Igualdad sigue ofreciendo talleres que giran en torno a dos ejes: 'Educación en valores de igualdad' y 'Prevención de la violencia de género a través de la campaña Si te sientes ahogada no es amor.

En el pasado curso los programas educativos de la concejalía de Igualdad estuvieron presentes en más de 40 centros educativos, y se beneficiaron de ellos unos 7000 alumnas y alumnos de Cartagena.