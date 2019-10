Los tres ejércitos se unen en el concierto Cartagena por la Caridad

La música de los tres ejércitos se unirá de nuevo por la solidaridad en la XIII edición del concierto Cartagena por la Caridad, que se celebrará el próximo sábado 9 de noviembre en el auditorio y palacio de congresos municipal El Batel a cargo de la Unidad del Tercio de Levante y la Unidad de Música de la Academia General del Aire (AGA).

Como cada año, la asociación benéfica Cartagena por la Caridad organiza este concierto solidario, esta ocasión en beneficio de Hermanitas de los Pobres, la Asociación Española Contra el Cáncer y Debra Piel de Mariposa.

Esta gala ha sido presentada este lunes 28 de octubre en el Palacio Consistorial con la presencia de la vicealcaldesa, Noelia Arroyo, de la mano del concejal delegado de Cultura, Carlos Piñana, junto al presidente de la asociación organizadora, Matías Barco, el director del Tercio de Levante, el comandante Jaime Enguidanos, y el director de la Unidad de Música de la AGA, el capitán José Manuel Castelló.

"Por segundo año consecutivo Cartagena podrá disfrutar de dos de las mejores formaciones musicales de nuestras fuerzas armadas", declaraba el concejal sobre esta gala, que el pasado año consiguió llenar el auditorio. En esta edición, el evento cuenta con un repertorio para todos los públicos, militar pero también popular, y la voz del tenor cartagenero Pablo Martínez.

Serán alrededor de 100 músicos los que pasarán por el escenario, dando comienzo a las 18.30 horas con un programa preparado por ambos directores que abrirá la pieza You are my life, con un arreglo para bandas que se estrenará en este concierto, para después seguir con obras españolas junto con el tenor y romanzas, folclore gitano, la actuación de solistas de ambas bandas y una obra con la colaboración de la Escuela de Danza Municipal de Cartagena.

Seguirá con la parte militar en la que interpretarán El sitio de Zaragoza con el arreglo para banda de Cristóbal Oudrid, contando también con un pequeño guiño a la Semana Santa cartagenera y un homenaje al general y músico fallecido recientemente, Francisco Bravo.

Las entradas, que tienen un precio de ocho euros para el anfiteatro 2; diez para el anfiteatro 1 y doce euros para platea, se pueden adquirir en la página web de El Batel en las taquillas del auditorio y del nuevo Teatro Circo. Lo recaudado se destinará a las tres asociaciones benéficas.