Unidas Podemos insta al Gobierno a que prohíba el glifosato en los espacios públicos

Anuncio sobre el uso del glifosato en Santa Ana. UP

Unidas Podemos ha instado hoy al Gobierno municipal a cumplir con la moción aprobada en el Pleno de noviembre de 2017 -con la abstención del PP y el apoyo del resto- para reducir de forma progresiva el uso no agrario del glifosato hasta su eliminación definitiva para el inicio de 2019.

Este compromiso de supresión gradual del uso del glifosato también se alcanzó en otras instituciones como la Asamblea regional y los ayuntamientos de Las Torres de Cotillas, Santomera, Totana y Molina de Segura, entre otros.

La portavoz de la coalición en Cartagena, Pilar Marcos, ha insistido en que el Consistorio tiene el deber de eliminar definitivamente la aplicación de herbicidas químicos para todos los usos no agrarios en parques y jardines, carreteras y espacios de uso público de titularidad municipal, sustituyendo las prácticas actuales por métodos sostenibles biológicos, físicos y otros no químicos que permitan un control satisfactorio de las plagas y que no supongan un riesgo para la salud ni dañen el medio ambiente.

Los acuerdos alcanzados también buscaban sensibilizar e informar a la población sobre las consecuencias y riesgos del glifosato, incluyendo su uso agrario.

"Pese a todos los compromisos alcanzados y a las estadísticas preocupantes en materia de cáncer que padecemos en Cartagena se haya hecho poco y nada al respecto: desconocemos si se ha contactado con la Federación de Municipios, estamos seguros de que no se ha avanzado en materia de formación, no conocemos ninguna campaña municipal de sensibilización y tampoco tenemos noticia de que se haya instado a otras administraciones a las modificaciones legales correspondientes", continuó la edil.

Por ello, Podemos IU Equo presentará en el próximo Pleno municipal una iniciativa en defensa de la salud ciudadana y de la sostenibilidad ambiental del municipio, exigiendo que se materialicen los acuerdos y compromisos alcanzados, incluyendo el de instar al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma al fomento de programas de formación dirigidas a los responsables técnicos de la Administración local en el uso de productos fitosanitarios no químicos, y al Gobierno de España a la modificación del Real Decreto 1311/2012, en especial en capítulo referido a las aplicaciones fitosanitarias en los usos no agrarios, simplificando los procedimientos de autorización de las aplicaciones e incrementando las medidas de mitigación del riesgo respecto a las áreas urbanas.

El glifosato es un herbicida ampliamente utilizado, calificado por la Agencia Internacional para la Investigación contra el Cáncer y la Organización Mundial de la salud como "probablemente cancerígeno".

La Unión Europea llama a los países miembros a que "se reduzca al máximo o se prohíba el uso de glifosato en zonas tales como parques y jardines públicos, campos de deportes y áreas de recreo, áreas escolares y de juego infantil, así como en las inmediaciones de centros de asistencia sanitaria".