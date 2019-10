El Puerto de Cartagena participa en la segunda edición del Foro Blockchain Spain

La Autoridad Portuaria de Cartagena, junto con Repsol e Ilboc, ha estado presente en la II Edición Blockchain Spain, un evento organizado por la consultora AT Sistemas y que reúne a los principales actores del sistema Blockchain.

El objetivo de este evento es crear espacios de divulgación orientados a distintos perfiles profesionales, actualizar el conocimiento y compartir las numerosas oportunidades que Blockchain ofrece en la explotación de nuevos modelos de negocio y en la transformación de procesos tradicionales.

Teresa Martín (Repsol), Fernando Barragán (Iboc) y Paloma Escudero (APC) han explicado el proyecto piloto `´Noms4all´ de Blockchain, que se está llevando a cabo en el Puerto de Cartagena. Es un caso de uso que permite trabajar de forma colaborativa bajo un entorno común a través del valor que aporta esta tecnología a la cadena de suministro. Según los promotores, la verdadera revolución es el cambio que provoca en la forma de organizar el trabajo entre los diferentes participantes.

Con la presencia de más de 200 profesionales, el congreso -celebrado en Madrid- se consolida como el evento de referencia sobre esta tecnología que está revolucionando la forma de intercambiar información y los modelos de negocio por las garantías de seguridad y privacidad que ofrece.

La Autoridad Portuaria de Cartagena apuesta por proyectos que hagan trabajar de forma colaborativa con el entorno y que potencien la eficiencia en las operaciones logísticas.

A la jornada han asistido desde compañías que ayudan a la transformación digital a grandes multinacionales como Repsol o Naturgy IT, que están siendo pioneras en la implantación de Blockchain en sus procesos, y otras como Cepsa, Repsol, Alastria, Customer Comms, ILBOC o CNP Partners.

Atendiendo a intereses más técnicos, la conferencia también ha contado con una serie de sesiones como la de 'Building enterprise solutions with Amazon Blockchain Service', a cargo de Nestor Gándara, partner solutions manager en Amazon Web Services (AWS), quien ha hecho un recorrido técnico por los componentes y las herramientas que ofrece para construir y desarrollar soluciones Blockchain.

Además, gracias a la colaboración de Atlassian, atSistemas ha presentado un sistema de gamificación basado en criptomoneda corporativa para incentivar la productividad de sus empleados.

Por su parte, Oracle ha presentado la ponencia 'Do it! Easily and fast with Oracle Blockchain', en la que ha hablado sobre cómo la plataforma Oracle Blockchain Cloud permite llevar a producción muchos proyectos que hasta ahora las empresas no podían asumir por su complejidad técnica.

Miguel Ángel Rojas, responsable de Innovación de Naturgy IT, en su ponencia 'Blockchain en el futuro de la Energía', ha destacado el papel que juega la cadena de bloques como factor diferenciador para las empresas y consumidores en la nueva transición energética.

Blockchain Spain nació en 2018 con la aspiración de convertir la conferencia en el encuentro de referencia en España en torno a esta tecnología y contribuir a su divulgación.