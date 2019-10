El PSOE pierde a sus ediles entre acusaciones de transfuguismo

Desde este martes, el PSOE no tiene representación en el segundo municipio más grande de la Región de Murcia. Fue ayer cuando en el marco de un Pleno «extraordinario y urgente», como lo presentó la alcaldesa, Ana Belén Castejón, se materializaron los efectos de la decisión adoptada por la Comisión de Ética y Garantías del Partido Socialista para sancionar con la pena máxima, la expulsión, a sus seis concejales en la Corporación por haber alcanzado un pacto de gobierno con PP y Ciudadanos.

La sesión se presumía corta ­-duró poco más de una hora y veinte minutos- pero no por eso fue poco intensa. Los grupos municipales de la oposición, en especial Movimiento Ciudadano y Unidas Podemos, criticaron con dureza a los ediles que pasaban a no adscritos y al resto del equipo de Gobierno. Pilar Marcos, portavoz de la coalición de izquierdas, aseguró que la actual situación de Castejón es fruto de haber tomado la «decisión unilateral» de «formar gobierno con la derecha», y pidió a la alcaldesa que, «por su dignidad y por su expartido», presentara su dimisión, algo a lo que la regidora contestó con rotundidad, desde la mesa presidencial, que no.

Por su parte, Jesús Giménez, de la formación cartagenerista, echó en cara a Castejón que Cartagena esté atravesando por «una situación de emergencia» ante «la quiebra» del actual sistema político, y denunció que en lo que va de legislatura no se hayan puesto en marcha los presupuestos o las ordenanzas que necesita el municipio. Con los votos favorables de PP, Cs y los seis concejales no adscritos; el rechazo de Vox y la abstención de MC y Unidas Podemos, salió adelante la propuesta de Alcaldía sobre la composición de las comisiones permanentes del Pleno. A partir de ahora, estas tendrán 13 integrantes, en lugar de nueve, para dar cabida en su seno a los seis concejales no adscritos, que tendrán voto individual.

Junto a ellos habrá dos ediles de MC Cartagena, dos de PP, uno de Ciudadanos, uno de Vox y otro de Unidas Podemos, que mantendrán su voto ponderado.

En cuanto al apartado de retribuciones y asignaciones a los miembros de la Corporación y a los grupos políticos, el Pleno dio luz verde -con el apoyo de todos los miembros del Gobierno y la abstención del resto- a la desaparición de la figura del portavoz del Grupo Socialista, un cargo que recaía en Alejandra Gutiérrez, quien quiso enviar un mensaje de «tranquilidad» a la ciudadanía y adelantó que el próximo 31 de octubre se presentarán los presupuestos.

«La estabilidad es imprescindible, por eso nos pusimos de acuerdo. Aquí nadie ha huido a la oposicion», comentó.



Retribuciones

La propuesta también contemplaba la renuncia de los no adscritos a la parte que el Reglamento del Pleno le asignaba sobre el concepto económico variable de su ya extinto grupo municipal. Los concejales delegados con dedicación exclusiva seguirán percibiendo 50.406 euros, en 14 pagas. Con estas resoluciones el Ayuntamiento se ahorrará unos 24.000 euros al año



La reacción del resto de partidos

Movimiento Ciudadano

"Nadie quiere hacerse la foto con el apestado, y ustedes ya huelen a muerto político"

El concejal de MC Jesús Giménez criticó a Ana Belén Castejón por convertirse en «la primera alcaldesa tránsfuga de la historia de Cartagena». «Cogió las 30 monedas de PP y de Ciudadanos y encontró el modelo para entregarnos a las concesionarias, a los empresarios, al caos», comentó el edil, para quien este es «un Gobierno de tránsfugas que se mantienen, se aplauden y se ratifican» por «falta de principios y de ideología».



Vox

"Decidieron pactar partidos políticos que ideológicamente son incompatibles"

Para Gonzalo Abad, portavoz de Vox, el acuerdo alcanzado entre PSOE, PP y Ciudadanos fue «muy forzado» y suscrito por formaciones políticas «ideologicamente incompatibles, en contra de las instrucciones de su partido. Esto, dijo, es complicado de entender para quienes depositaron su confianza en un partido determinado en las pasadas elecciones. Además, criticó el incumplimiento de la actual Ley Electoral.



Unidas Podemos

"Su pacto de Gobierno es contranatura, un acuerdo para el poder y por el poder"

La portavoz, Pilar Marcos, denunció que la disolución del Grupo Municipal Socialista va a pasar a la «historia reciente de esta ciudad milenaria», al tiempo que reprochó al PP su «incumplimiento» del Pacto Antitransfuguismo promovido por ese partido y acusó al líder de Ciudadanos, Manuel Padín, de «pactar con el diablo si hace falta a cambio de un silloncico» para mantener su cargo de Teniente Alcalde.