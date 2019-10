Castejón y sus concejales continuarán en el gobierno como ediles no adscritos

«Hoy es un día triste». Así comenzó ayer su comparecencia la alcaldesa, Ana Belén Castejón, para anunciar que el PSOE ya le ha comunicado en firme su expulsión del partido, y la negativa a las alegaciones que ella y los cinco concejales de su equipo presentaron para intentar frenar su salida definitiva de las filas socialistas.

Vestida de rojo, Castejón reiteró que se trata de una «decisión injusta, desmedida e histórica», pero que no va a afectar a «lo fundamental», el funcionamiento de la Administración local y la continuidad del pacto de Gobierno con PP y Ciudadanos. En este sentido, la regidora envió un mensaje «de calma» a la ciudadanía: «Nada va a cambiar a la hora de gestionar durante estos cuatro años la buena gobernanza en el Ayuntamiento de Cartagena». Y es que «la estabilidad del Gobierno no está en juego» porque ella seguirá, en calidad de no adscrita, como alcaldesa durante el próximo año y medio y como vicealcaldesa los dos siguientes, al tiempo que sus compañeros continuarán al frente de sus respectivas concejalías hasta el final de la legislatura.

«Hasta ahora es cierto que nuestra representación era ponderada, pero a partir de ahora será personal», comentó la primera edil. Esto significa que en las comisiones informativas, donde cada grupo tiene un voto ponderado en función de su representación, tanto ella como los concejales de su equipo tendrán un voto cada uno. Esa es, según comentó, «la única modificación», pues lo demás sigue igual en lo que respecta a la defensa de políticas progresistas dentro del Consistorio cartagenero.

Castejón también tuvo un mensaje para Unidas Podemos y Movimiento Ciudadano. A ambos se dirigió para recordarles que ella y sus compañeros sí tienen derecho a una asignación según contempla el Reglamento del Pleno. No obstante, anunció que van a renunciar a la parte proporcional que les corresponde como grupo no adscrito, un hecho que «constata que no estamos aquí por dinero, sino para dar estabilidad al Gobierno , porque hemos venido para gestionar y salvaguardar los intereses de nuestro municipio».



«Seguiré siendo socialista»

La alcaldesa puso el ejemplo de Alejandra Gutiérrez, que dejará de cobrar por la portavocía del grupo municipal y pasará a hacerlo como concejala delegada, es decir, «menos que el señor López -de MC- y que la señora Marcos -de Unidas Podemos». Por tanto, «no estamos aquí para buscar un dinero extra, sino para quedarnos estos cuatro años y seguir construyendo esa Cartagena mejor sin que nos detengan ni nos distraigan quienes tratan de hacerlo». En este punto, añadió: «Ellos saben quienes son, y no lo van a hacer». Castejón aseguró que «la vida política da muchas vueltas» y descartó de plano la idea de formar un nuevo partido porque «las segundas partes nunca fueron buenas». «Seguiré siendo socialista, seguiré con el ideario progresista pero eso sí, las decisiones que tome a partir de ahora no tengo que decírselas a ningún partido, serán personales», afirmó la alcaldesa, quien calificó de «ejemplo en toda España» la «gran coalición» conformada con sus socios de gobierno, y que da respuesta a «lo que viene demandando la ciudadanía».