Aníbal marcha hacia la eternidad

Las más de 2.000 personas que acudieron en la noche de ayer a los actos organizados por Tropas y Legiones de Carthagineses y Rimanos en el Puerto pudieron disfrutar de la «esencia» de una de las figuras clave en la historia de Cartagena, la del general Aníbal Barca. Este personaje, definido por quien lo encarna en esta trigésima edición, Víctor Nieto, como «un líder muy carismático, un fuera de serie y un político cercano», luchó hasta el final por su patria, Qart-Hadash, contra su mayor enemigo, el ejército romano.

Las recreaciones de anoche sirvieron para que el público conociera una parte fundamental de la historia de los carthagineses, la de la llegada de la armada a la ciudad. Centenares de personas escenificaron el desembarco de las tropas procedentes de Cartago, la actual Túnez, y el encuentro de los almirantes con Aníbal, que trata de convencerles, con éxito, de los planes que ha ideado para ganar la guerra contra Roma. El objetivo del general es llegar a las puertas de la ciudad cruzando Galia y los Alpes, y para eso tiene que contar con muchos soldados.

Pero antes, Aníbal necesitaba contar con el beneplácito de su hermano Asdrúbal el Bello, que en un principio no parecía estar de acuerdo con lo que le contaba el general. «Es una escena de hermano contra hermano», señala Nieto, que, como curiosidad, explica que su «hermano» en la ficción es, también, su hermano en la realidad, Javier. Los hermanos discuten hasta que, finalmente, terminan por coincidir en la necesidad de atacar a su eterno rival en su propia casa, la mismísima Roma, y Asdrúbal da su apoyo a Aníbal.



El 'escollo' de Himilce

Aníbal tiene que superar otro obstáculo, el de la separación. Su esposa, la princesa íbera Himilce, que se encuentra en estado, no ve con buenos ojos lo que le comenta su marido y le propone marchar junto él hasta Roma, pero Aníbal no acepta. Esa es la última escena en la que ambos aparecen juntos, pues no volverán a verse jamás.

El general carthaginés necesita ejército, y para eso decide contratar a un grupo de mercenarios a los que solamente interesa la riqueza del territorio italiano y el oro y la plata, empresa para la que cuenta con los bienes del rey Indibil, de los ilergetes, uno de los pueblos prerromanos de la península ibérica que era aliado de Cartago. Así reúne a un buen número de soldados dispuestos a luchar por su tierra. En una arenga pronunciada antes de partir hacia Roma, el propio Aníbal, con una música de fondo compuesta para la ocación por el músico Alejandro Hernández, natural de Cartagena, asegura a sus hombres que «costará sudor y sangre» la batalla, pero que merecerá la pena.

Finalmente, en este gran espectáculo de luz y sonido, las 25 tropas carthaginesas, de las que forman parte varios cientos de hombres, ponen rumbo a su destino liderados por el general Aníbal. Quedan por delante numerosas jornadas de sufrimiento y lucha descarnada para seguir completando la historia de las segundas guerras púnicas.