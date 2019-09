Castejón: "He hecho lo que avala un auto del TSJ"

La alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, aún no ha recibido ninguna notificación del juzgado por la que se le comunique que tiene que declarar como investigada para explicar por qué el Consistorio decidió paralizar la concesión de la licencia urbanística para derribar parte de la antigua cárcel de San Antón.

En declaraciones a LA OPINIÓN, la alcaldesa ha señalado que se siente "muy tranquila" pues su decisión respecto a la prisión está avalada por un auto del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia.

En dicho auto, de principios de septiembre, se acordaba la suspensión cautelar del derribo del pabellón de reclusos de la antigua cárcel mientras no se resuelva el contencioso que mantiene el Consistorio con la Administración regional sobre el alcance de la declaración de las instalaciones como Bien de Interés Cultural (BIC).

"Lo que he hecho lo avala un auto del TSJ, en el que se califica de 'temerario' el derribo de la cárcel", ha sostenido la regidora, tras aclarar que "si me tienen que imputar por no dar licencia a una obra que atentaba contra el bien social, si esa es la consecuencia de evitar un proyecto urbanístico que no tenía las garantías, me van a imputar por muchas más".

El Tribunal Superior de Justicia mantenía así el criterio manifestado en un anterior auto del pasado 3 de mayo en que accedía a la suspensión cautelar de las demoliciones, solicitada por el Ayuntamiento, con motivo del pleito planteado contra la Comunidad Autónoma sobre el alcance de los elementos a proteger de la cárcel como consecuencia de su declaración como BIC.

El auto que corroboró esa suspensión tiene su origen en las disensiones de la dirección general de Bienes Culturales a suspender la licencia de demolición de los elementos que no debían ser protegidos según su criterio, como eran el pabellón de reclusos y una parte del muro perimetral.