Y al final triunfó el amor

«Ante los dioses y ante los hombres». Con esa frase sellaron anoche su amor el general carthaginés Aníbal y la princesa íbera Himilce en un acto celebrado en la explanada del Puerto y al que asistieron alrededor de 3.000 personas. Los contrayentes -interpretados por Víctor Nieto y Carmen Pareja, marido y mujer en la vida real-, así como el medio millar de festeros que intervinieron en la obra, representaron el nacimiento de un idilio que tuvo lugar en el siglo III antes de Cristo, al comienzo de la segunda guerra púnica.

La obra se desarrolló a lo largo y ancho de tres escenarios que recreaban el campamento de las legiones, el palacio del padre de la novia, el rey Mucro de Cástulo -antigua ciudad íbera próxima al actual Linares, en Jaén- y el templo Tanit en Qart Hadasht, donde se desarrolló el enlace, que fue oficiado por el sumo sacerdote y la sacerdotisa. La representación arrancó con la muerte de Asdrúbal, hermano de Aníbal -también interpretado por el hermano del protagonista en la vida real-, y la sucesión de este al frente de las legiones carthaginesas, para pasar a ambientar la historia surgida entre el ya general y la joven Himilce a cuenta de intereses estratégicos, pues Aníbal necesitaba tener acceso a las minas de plata de Cástulo y aumentar su plantilla de soldados para combatir a las tropas romanas. Estos objetivos quedaron después desdibujados en favor del afecto que nació entre los protagonistas. «Al final triunfó el amor», explica Víctor Nieto a LA OPINIÓN.

Un beso 'de verdad'

Para Nieto, meterse en la piel de Aníbal es un sueño cumplido. «Si me lo llegan a decir hace 30 años, no me lo creo», dice. Su momento favorito de toda la obra fue, sin duda, el del beso. «La gente no esperaba un beso fingido, sino uno de verdad, y ese es el que le di yo a mi mujer. Se me puso un nudico en la garganta», agrega, emocionado, tras recordar que él precisamente conoció a su esposa en las fiestas de Carthagineses y Romanos, en Las Tropas de Aníbal, fundada en 1990.

La de Aníbal e Himilce no fue una historia de película. No murieron abrazados, ni de viejos. Los oretanos abandonaron a los carthagineses durante el avance de la guerra y se pusieron de lado de los romanos, de quienes recibieron determinados privilegios.

La princesa, por su parte, murió en una epidemia de peste cuando su esposo se encontraba en campaña en la península itálica. Fue enterrada en Cástulo, donde le erigieron una estatua funeraria, probablemente la que se erige en la plaza del Pópulo de Baeza, según determinadas fuentes historiográficas.

El historiador Tito Livio hace referencia a Himilce en el libro Ab Urbe condita libri, que narra la historia de Roma desde su fundación: «Cástulo, fuerte y célebre ciudad de Hispania, tan estrechamente unida a los carthagineses que la esposa del propio Aníbal era de allí, se pasó a los romanos».