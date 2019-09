Gota fría en Cartagena: Desalojan a más de un centenar de vecinos de Villas Caravaning y Los Nietos

Tal y como anunciaban las previsiones meteorológicas la madrugada en el municipio de Cartagena ha sido intensa y complicada, según ha señalado el concejal de Seguridad Ciudadana, Juan Pedro Torralba. Los servicios municipales de Policía Local, Bomberos, Protección Civil, Deportes y Servicios Sociales, han tenido que atender numerosas incidencias, la mayor parte de ellas centradas en el litoral sur del Mar Menor, donde El Algar se llegaban a contabilizar acumulados de más de 300 litros por metros cuadrado, 257 en Playa Honda, 230 en La Puebla, 220 en Los Nietos y 195 en Cabo de Palos.

Esto ha provocado que sobre las dos de la madrugada se iniciaran los desalojos de vecinos en Villas Caravaning, Los Nietos y Bahía Bella.

En Villas Caravaning se ha venido desalojando en autobuses de la concesionaria ALSA a un centenar de residentes que han sido trasladados al Pabellón Central de Deportes de Cartagena, donde Cruz Roja ha montado literas y se les ha facilitado mantas y comida.

En Los Nietos una parte de los afectados se han acomadado en casa de familiares, mientras que unos 15 han sido atendidos en el colegio de la localidad.

Personal de la UME y Bomberos de Cartagena han intentado convencer a los vecinos de Bahía Bella, en la desembocadura de la Rambla de El Albujón, para que trasladarlos al CAR de Los Narejos, pero la mayor parte se ha negado.

También se ha intentado varias veces desalojar a las cuatro familias que permanecían en La Algamecha Chica, sin éxito, y se ha quedado allí un retén de Policía Local por si fuese necesario ante la crecida de las aguas.

Desde Bomberos se han realizado de madrugada numerosos rescates de conductores atrapados en sus vehículos al intentar atravesar zonas inundadas, a pesar de las recomendaciones.

Líneas de autobuses

Aunque hubo problemas a primeras horas de la mañana, ya se encuentran en funcionamiento la mayor parte de la líneas de autobuses urbanos excepto la 3-4 y 6, al atravesar sus itinerarios tramos de ramblas que están cortados.

En cuanto a lineas a diputaciones y poblaciones limítrofes, se mantienen sin servicio la de La Manga, Fuente Álamo, Mazarrón y Roche.

En breve se pondrá en servicio la línea 24 de Pozo Estrecho-La Palma-Cartagena.

Cortes de carretera

Se aconseja no utilizar el coche particular ni realizar desplazamientos, hasta que no se normalice la situación, ya que se mantiene la alerta y hay numerosos cortes de carreteras como son:

Rotonda de Severo Ochoa

Calle Ramón y Cajal

Rotonda del 600 en Ronda Las Unión con Avda. Murcia

Tentegorra

Rotonda de la 1900

Media Sala Avenida Juan Carlos I

Cruce de Cuatro Caminos

Rotonda sobre la Rambla

Carretera de Canteras

Antigua N332 a la altura del cruce con la rambla de Canteras

Carretera del Sifón hacia el Polígono Santa Ana

Carretera de La Mina a Lobosillo

Carretera del Albujón a Las Lomas

Residencial Nueva Aljorra

Carretera del Albujón a La Aljorra

Cortes en Pozo Estrecho, La Puebla y La Aparecida

Autovía de La Manga

Salida de Punta Brava en dirección a Los Alcázres.

Salida de Los Urrutias

Navantia cerrada

La crecida de las aguas en el tramo final de la Rambla de Benipila, uno de los puntos calientes en episodios de lluvia, ha llevado al Comité de Emergencias de Navantia a enviar un aviso para que los empleados no fuera hoy a trabajar, según han informado desde la empresa.

También en torno a esta rambla, donde se sitúa el Estadio Cartagonova, se ha registrado la inundación de los sótanos de las instalaciones deportivas, por la gran cantidad de agua registrada y a pesar de las medidas preventivas adoptadas con sacos de tierra para impedir que penetraran las escorrentías.

En el resto de la ciudad, especialmente en El Ensanche, la zona más baja donde se situaba el antiguo Almarjal, se han producido encharcamientos de algunas calles, que se espera desaparezcan progesivamente conforme la red de alcantarillado, que ha funcionado de forma satisfactoria, vaya asimilando la gran cantidad de agua caída.