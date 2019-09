Llevan a la Fiscalía la presencia de amianto en 33 colegios e IES

La plataforma Amianto Cero de Cartagena y Comarca va a presentar ante la Fiscalía una denuncia para agilizar la retirada de ese mineral en las instalaciones de los 33 centros educativos afectados del municipio. La ciudad portuaria es, muy seguida de Murcia, la que concentra una mayor presencia de amianto de toda la Región, cerca de un 19 por ciento del total. Juan José Ramos, vocal de la Federación de Asociaciones de Vecinos y portavoz de la plataforma, ha explicado a La Opinión que el objetivo de la denuncia es actuar con urgencia en aquellos colegios en los que la fragmentación del fibrocemento ha dado lugar a la exposición de las fibras de refuerzo, que son las que contienen el amianto. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), este material provoca cáncer de pulmón, laringe y ovario, mesotelioma y asbestosis (fibrosis de los pulmones), entre otras enfermedades.

Ramos ha indicado que, si bien cada vez la población es más consciente de los efectos del amianto, como demuestran las movilizaciones de padres y madres de los colegios Virgen del Carmen y José María Lapuerta este lunes, coincidiendo con el inicio del curso escolar, «aún queda mucho» para que se trate como un problema de salud pública.

La plataforma Amianto Cero se reunió el pasado año con María Remedios Lajara, entonces directora General de Centros Educativos, que se comprometió a ordenar la retirada en unos siete colegios de Cartagena, pero al final «la cifra fue bajando hasta que nos dijeron que solo se procedería en uno, el CEIP José María Lapuerta, aunque por ahora no se ha hecho nada».

Expedientes abiertos

Al menos tres de los centros educativos con presencia de amianto en sus instalaciones -los colegios José María Lapuerta y Virgen del Carmen, y el instituto público Juan Sebastián Elcano- tienen abiertos expedientes por denuncias de sindicatos y grupos políticos ante la Inspección de Trabajo. «Y estamos a expensas de que se abran más», ha comentado Ramos, para quien la Administración regional no está actuando en consecuencia.

«Los técnicos nos dicen que no pasa nada, que los niños están seguros, pero no nos lo creemos. Los análisis no se han hecho correctamente, es decir, con los alumnos allí y en diferentes periodos. La Consejería no tine la maquinaria necesaria», ha agregado el portavoz de Amianto cero.