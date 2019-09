Unidas Podemos exige la protección de la pinada de Cuatro Picos

La portavoz de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Cartagena, Pilar Marcos, ha denunciado hoy la actitud de la regidora, Ana Belén Castejón, a quien ha acusado de no dar importancia a la tala de los pinos en el paraje de Cuatro Picos para la edificación de un residencial de viviendas de lujo.

Marcos trasladó al Pleno de la pasada semana esta "alarma medioambiental", pero, añaden fuentes de la coalición, "no solo no recibimos ninguna respuesta por parte del Gobierno Municipal, sino que además la propia alcaldesa no dejó que se debatiera la situación de emergencia por no haberla presentado previamente como pregunta al Pleno".

Esto no tiene sentido, explican, pues "el reglamento permite realizar preguntas in voce, al tratarse de asuntos de importancia para el municipio".

"Con su actitud, Castejón beneficia a las empresas constructoras antes que al entorno natural y a nuestros vecinos y vecinas", ha afirmado Marcos, para quien "el trasplante de los árboles de gran porte que hay en Cuatro Picos es la última opción que tendría que tener un gobierno responsable con el medio ambiente".

Unidas Podemos ha considerado que "la prioridad debería de ser evitar al máximo las pérdidas de patrimonio arbóreo, pues es uno de los valores sociales a proteger, por formar parte de nuestro paisaje". Además, "esta actuación sería totalmente contraria a la lucha contra el cambio climático en el que nos encontramos sumergidos".

Desde la Coalición recogen la voz de los expertos que indican que los trasplantes de árboles de gran porte se deben realizar con todas las garantías, pues es una tarea de gran dificultad técnica, y que en la mayoría de las ocasiones no se culminan con éxito, llegando a morir la mayoría de los ejemplares trasplantados.

Por otro lado desde la Coalición piden al Gobierno que escuche la demanda ciudadana y vecinal, la cual se opone rotundamente a que se talen o se trasplanten los árboles de Cuatro Picos, los cuales han formado parte de su vida, y de la de muchos cartageneros, por lo que es un bien material a proteger, tanto la pinada, como la ladera de la montaña porque identifica el paisaje de nuestra ciudad y la del barrio de La Concepción.

Asimismo, desde la Coalición trasladan a la ciudadanía que van a exigir al Gobierno Municipal que paralicen el proceso de trasplante de los pinos de Cuatro Picos, y valore otras alternativas con la empresa constructora, como es la permuta de los terrenos ubicados en el Barrio de la Concepción, por otros terrenos catalogados como urbanizables en el PGMO, para poder desarrollar su proyectos urbanístico, "Cuando se quiere se puede, y si la Alcaldesa y concejala de Urbanismo quiere proteger nuestro medio ambiente buscará todas las fórmulas legales para hacerlo, lo contrario sería continuar con una política depredadora de nuestro entorno natural y de nuestro paisaje" ha concluido Pilar Marcos

Por último Pilar Marcos ha criticado que el Gobierno haya estado tanto tiempo parado a sabiendas de que el proceso urbanizador avanzaba, que han mantenido en el puesto a los mismos responsables de urbanismo de Pilar Barreiro, y que en todos estos años no ha planteado ninguna alternativa, lo que constituye una irracionalidad desde todo punto de vista: "No tiene sentido arrasar con toda una pinada por 28 viviendas, cuando está todo el municipio repleto de solares y viviendas vacías, y lo que de verdad falta en Cartagena son árboles y zonas verdes".