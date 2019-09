Franco: "La lista de espera no se ha podido recortar porque MC comunicó que no podía asumir el servicio"

La vicepresidenta del Gobierno regional, Isabel Franco, ha coordinado con el Ayuntamiento de Cartagena la puesta en marcha de un nuevo Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) para dependientes en el municipio, con la previsión de que empiece a funcionar a partir del año que viene.

Según explica la también consejera de Mujer, Igualdad, LGTBi, Familias y Política Social, este centro podría haber estado en marcha desde 2016, pero el ex alcalde de MC José López no lo reclamó y esas partidas presupuestarias disponibles se quedaron sin tocar.

Las listas de espera de dependientes en Cartagena no se han podido recortar en los últimos tres años porque el municipio no dispone de Servicio de Atención a Domicilio ya que, aunque la Comunidad Autónoma tuvo presupuesto para ello, el equipo de Gobierno municipal comunicó por escrito a la Consejería que no podía asumir el servicio por problemas de financiación.

En el año 2017 se incluyó nuevamente en los presupuestos una dotación de 294.960 euros destinados al SAD de Cartagena, pero el entonces alcalde informó a la Consejería de que no firmarían el convenio en esta ocasión porque lo desaconsejaban los servicios jurídicos de su Corporación municipal. Ese año, por cierto, se abrieron dos SAD: uno en Lorca y otro en Murcia.

"Ya estamos trabajando en coordinación con el Ayuntamiento de Cartagena para empezar a prestar ese servicio a los dependientes de la ciudad", recalcó Isabel Franco.

Esta gestión, añadió, se hace con la intención de recortar las listas de espera de dependientes que, en toda la Región, incluye a 4.966 personas. Son datos recogidos por las estadísticas del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) a fecha 31 de julio de 2019, que arrojan que en toda la Comunidad Autónoma hay 40.258 dependientes con derecho a prestación. De ellos, 35.292 son beneficiarios.

Eso significa que el 12,3% de los dependientes de la Comunidad Autónoma de Murcia están en lista de espera. Esta situación es algo más alta en municipios como Cartagena, que roza el 19%.