MC: "Prefiero leer a autores reconocidos que escuchar a Castejón, Arroyo y Padín"

El portavoz adjunto de Movimiento Ciudadano, Jesús Giménez, ha dicho pocos minutos antes de comenzar el Pleno que él prefiere leer a "autores reconocidos" que "escuchar" a la alcaldesa, Ana Belén Castejón; a la vicealcaldesa, Noelia Arroyo, y al portavoz de Cs, Manuel Padín.

Giménez ha hecho estas declaraciones en relación al acuerdo alcanzado, con el rechazo de la formación cartagenerista, en la junta de portavoces de ayer por la tarde para evitar que se debatan y respondan en el Pleno del Ayuntamiento las iniciativas que contengan "un lenguaje soez e insultante".

Para el concejal de MC, lo que aplica la regidora es "censura postmoderna" para tratar de "ocultar" actuaciones sobre las que, en su opinión, el Gobierno municipal no quiere responder.

"Nosotros vamos a seguir exigiendo responsabilidades que ellos no quieren asumir e intentan ocultar aludiendo a lo del lenguaje grosero. Lo grosero es engañar a la ciudadanos, y no llamar 'trinca' a un gobierno, ni hablar de infracciones urbanísticas de quien las comete o decir que la 'doctrina Piñana' se aplica para unos conciertos y para otros no".

Por su parte, la portavoz del grupo municipal de Unidas Podemos, Pilar Marcos, ha indicado que la coalición manifestó su apoyo a aplicar el Reglamento del Pleno pero "lo que no vamos a aceptar es que la alcaldesa diga que se llegó a un acuerdo porque las leyes se aplican, no se pueden votar".

Marcos ha apostillado que, en cualquier caso, Unidas Podemos no va a aceptar que se utilice el Reglamento como "medida de censura" a la hora de redactar las mociones, y ha adelantado que si en algún momento una iniciativa suya es inadmitida, pedirán que se explique la causa en el acta para poder recurrir.

Por otro lado, VOX ha destacado que entiende que el "tono" de las preguntas y los debates debe ser el adecuado, sin pasar "ciertos límites". "Se pueden defender las ideas sin entrar en descalificativos", ha dicho su portavoz, Gonzalo Abad.

La concejala socialista Alejandra Gutiérrez, que ha actuado de portavoz del Gobierno municipal, ha insistido en que no aceptar el uso de palabras soeces en las iniciativas es una cuestión de "coherencia". Así, "igual que no nos gustaría tener profesores para nuestros hijos que estén insultando en clase o diciendo palabras malsonantes, los cargos públicos como representantes de la ciudadanía tenemos que dar ejemplo".