La 'cuesta del cementerio' de Los Dolores, un tramo peligroso y a oscuras

Los vecinos del barrio cartagenero de Los Dolores han manifestado su preocupación por la falta de iluminación que existe en el camino del cementerio de Los Dolores. «No se ve nada, desde que tomas la rotonda de la Media Sala y empiezas a subir la cuesta», afirma una vecina.

Tan solo hay un punto de iluminación en todo el recorrido, ubicado en el aparcamiento que se encuentra en la puerta del cementerio. Aún así, los vecinos insisten en que no es suficiente y es que, durante un recorrido de 200 metros con árboles a ambos lados «es noche cerrada», puesto que «los pinos son muy altos y tapan la poca luz que pueda haber». Pero este tramo no solo suele ser frecuentado por los vecinos de Los Dolores y la Barriada Hispanoamérica en coche, si no que muchos deportistas salen a hacer deporte por la zona.

«El problema es que las farolas están apagadas y las encienden cuando les da la gana», afirma otro de los vecinos de Los Dolores, añadiendo que «es vergonzoso que la UCAM tenga encendidas sus farolas propias y que en ese tramos se vea un poco más gracias a eso» puesto que «eso es competencia del Ayuntamiento», aún así, las farolas están ubicadas dentro de los aparcamientos del recinto y la intensidad es muy leve.