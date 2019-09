África a pedales

El cartagenero Juan José García ha tardado diez meses en recorrer el continente. "En Europa me he sentido más solo que allí; todo el mundo se quiere y no existe esa idea de posesión".

Juan José García (Cartagena, 1982) lleva pedaleando toda su vida. Al principio por El Algar, el pueblo donde se crió y en el que aún reside, y después por lugares desconocidos incluso para el público más aventurero.

Su último destino, África, le ha dejado una huella imborrable en su experiencia vital y varios sellos nuevos en el pasaporte, uno por cada país que ha visitado en los 10 meses -de septiembre de 2018 a julio de 2019- que ha durado su periplo por el tercer continente más extenso del mundo.

A bordo de su bici, García ya había recorrido países como Colombia, Perú o Turquía, pero con África tenía una deuda pendiente desde su visita a Marruecos hace 20 años. «Me fascinó», dice sobre esa tierra. «No somos conscientes de que está muy cerca, a solo tres días en bici desde El Algar», añade, reconociendo que terminó de convencerse cuando se informó que era un recorrido perfectamente posible para hacerlo en su medio de transporte favorito.

Luego, allí, sobre el terreno, «ves que no es tan peligroso, ni tan difícil», especialmente gracias a los campesinos que residen en pequeñas aldeas. Cuando habla de ellos, se le iluminan los ojos: «Me quedaría a vivir en África por su gente. Allá donde vaya te sale un pequeño entre los matarroles y te sonríe. Es el continente de los niños». África es un continente muy diferente a Europa, y García ha podido constatarlo. «Aquí, en España o en otros países comunitarios, me he sentido más solo». Sin embargo, allí «las relaciones humanas son alucinantes porque todo el mundo se quiere y no existe esa idea de posesión. Si tienen una camiseta, unos zapatos e, incluso, dinero, lo comparten».

Este deportista y amante de la cocina asegura que se quedaría a vivir en el continente africano si no fuera por los lazos que le atan a Cartagena: su familia, su novia y sus perros. También le echa para atrás la «corrupción gubernamental» de muchos países, que dificulta trámites tan básicos como comprarse una casa o abrir un negocio. «Si quieres hacer vida allí tienes que pasar por el aro».

De hecho, uno de los peores momentos que vivió durante su experiencia fue en una frontera, cuando un militar le exigió dinero por pasarla mientras se untaba los pies con el aceite de una lata de sardinas. Con 100 euros en el bolsillo y una tarjeta de crédito, atravesó todo el oeste africano por carreteras secundarias y desiertos en los que presenció situaciones delicadas, como la del pueblo saharaui, ocupado por Marruecos. Allí comprobó durante días la «invisibilidad forzada» de esta población en un espacio caracterizado por la alta presencia del ejército en las calles.

«Conocí a muchos saharauis que estaban dispuestos a matar por su tierra. Tenían ganas de meterse en una guerra para luchar por su autodeterminación tras años sufriendo la ocupación», sostiene. Junto a la «tensión» ejercida por los mandos militares, sus peores momentos fueron cuando pinchó una de las ruedas de su bici en una zona de leones, de la que logró salir casi a rastras, y el rato que pasó pedaleando en un inacabable tramo infectado por la mosca tse-tse. Y es que ni el chubasquero, ni las botas ni el turbante que llevaba le ayudaron a evitar que cientos de ejemplares de este insecto le dejaran una sensación de picazón que duró cerca de un mes.

Confiesa que, además de a la familia y a su pareja, ha echado de menos un producto gastronómico muy recurrido en España: el queso. El resto de comida apenas la ha echado en falta, aunque reconoce que llegó un punto en el que se cansó de comer arroz y sardinas, los dos ingredientes que completaron su menú el día de Navidad del pasado año, mientras disfrutaba de una temperatura que rozaba los 40 grados a la sombra.

No descarta volver, con sus conocidos, al continente africano, pero le gustaria ir antes a Asia. Tiene claro que la vida se ve diferente sobre dos ruedas, conociendo nuevos paisajes y disfrutando de culturas muy diferentes a la suya, algo que vivió intensamente en África. «Ha sido una sobredosis de hospitalidad», concluye.