El último día para matricularse en la UPCT si aprobaste la EBAU en junio es el 11

Son 230 los preinscritos que van a ser citados.

­La Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) publicó ayer la relación de preinscritos para el acceso a sus grados que aún no tienen asignada plaza y que tendrán la oportunidad de matricularse el miércoles 11 de septiembre en la fase de llamamientos, con la que concluye la fase de admisión que comenzó en junio.

A los llamamientos se cita a los aspirantes de la última lista que aún no tienen asignada plaza y por tanto no han podido matricularse. Deben acudir tanto los admitidos como los que no lo están, ya que durante el llamamiento podrían quedar admitidos. La matriculación será presencial y tendrá lugar en la Aula Info Máster de la Escuela de Ingeniería de Industrial.

En julio, todos los estudiantes que eligieron alguno de los 15 grados de la UPCT como primera opción pudieron matricularse en la carrera que deseaban. En las dos primeras fases de matriculación se inscribieron 650 estudiantes de nuevo acceso, con un incremento del 13% respecto a los matriculados en estos procesos el curso pasado.

Los títulos con mayor número de estudiantes matriculados son los de Administración y Dirección de Empresas, Ingeniería Mecánica, Ingeniería en Tecnologías Industriales e Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación.

Los estudiantes que se presenten a las pruebas de acceso a la universidad en septiembre, solicitarán plaza a partir del 23 de septiembre.