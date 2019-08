Castejón y sus cinco ediles recurren su expulsión del PSOE

"Llegaremos hasta el final porque hicimos lo correcto", advirtió la alcaldesa hace unos días

Diez días hábiles. Ese fue el plazo que la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE dio el pasado 19 de agosto a la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, y a los concejales David Martínez, Mercedes García, Irene Ruiz, Alejandra Gutiérrez y Juan Pedro Torralba para recurrir su «expulsión definitiva» del partido tras meses de refriegas políticas -muchas de las veces, de manera discreta- entre ambas partes.

Los seis afectados presentaron el recurso -uno solo, con varias alegaciones- ayer a mediodía, a pocas horas de que venciera el tiempo que establecen los estatutos generales del PSOE para casos de esta naturaleza. Lo hicieron ante la Comisión de Ética y Garantías, el organismo encargado de asegurar que las actuaciones de los órganos de dirección y de los afiliados se ajustan a la nomativa interna.

En el caso de la regidora, con su expulsión se cierra de un plumazo una etapa de 20 años -justo la mitad de su vida- de militancia activa en un partido que siempre sentirá como algo suyo. «Esto es muy duro», dijo Castejón al día siguiente de conocer la decisión de su partido.

En aquella ocasión resaltó que ella, como sus compañeros, siempre se sentirá socialista «de corazón y por convicción», y por eso no tiraría la toalla. «Mantenemos la esperanza en que se nos escuche», comentó entonces, dejando claro que llegaría «hasta el final» usando todos los recursos que le da «el partido y la ley», para demostrar que«hicimos lo correcto y lo que demandaba la ciudadanía», y criticando al secretario general de los socialistas murcianos, Diego Conesa, por «no cumplir con su palabra».

Por su parte, Conesa, no estaba de acuerdo con la alcaldesa. Lo manifestó en declaraciones a los medios de comunicación a mediados del mes que finaliza: «El recurso tendrá poco recorrido», auguró. En su opinión, los expedientes abiertos lo dejaban «muy claro». En la misma línea se pronunció Lourdes Retuerto, presidenta de la Gestora de los socialistas de Cartagena, al destacar que la actuación del PSOE ha sido «lógica y transparente, en base a un código ético».



«Por los cartageneros»

La alcaldesa está convencida de que cada decisión tomada desde la celebración de las elecciones municipales del pasado mayo ha sido positiva y por el bien de los cartageneros y cartageneras, si bien ya reconoció que «el único error» fue no consultar a la militancia sobre la opción más idónea con los resultados de las elecciones municipales sobre la mesa. No quería pactar con el Movimiento Ciudadano de José López,y terminó haciéndolo con PP y Ciudadanos, una decisión que a día de hoy no le pesa: «El acuerdo de gobierno es firme, aún más sólido, y para los próximos cuatro años», aclaró hace unos días.

Ahora se abre un nuevo plazo para conocer si el recurso hace cambiar de parecer a la dirección del partido en Madrid y en la Región de Murcia.