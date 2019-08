¿Sería posible una alternativa al 'Camino de Santiago' en Cartagena?

El pregón de las fiestas de San Ginés de la Jara dejó durante la tarde de ayer una propuesta sobre la mesa. José Antonio Meca, presidente de Tropas y Legiones de Carthagineses y Romanos y pregonero este año de San Ginés, lanzó durante su discurso una propuesta a las autoridades locales y regionales.



Se trata de 'La Sendica de San Ginés', un ambicioso proyecto en el que Meca, junto con la Cofradía de San Ginés y la Hermandad de Romeros llevan pensando desde hace tres meses. Y que consistiría en realizar un camino de peregrinación que partiría desde la ciudad de Cartagena hasta el Monasterio de San Ginés.

"Tiene que ser una ruta costera" afirma Meca, "por la parte de La Unión y el parque minero". Aunque también manifiesta que primero hay que estudiar el terreno para ver cómo y dónde determinar la senda. "Lancé la idea a la Cofradía y la Hermandad pero ahora la gente más especializada tiene que determinar una ruta viable desde Cartagena", afirma el presidente de Tropas y Legiones. "Es fácil, tenemos los medios, ahora hay que sentarse a trabajar y concertar reuniones, puesto que sería una alternativa de muchos alicientes".



A pesar de que la idea salió a la luz hace menos de 24 horas, el promotor de la iniciativa comenta que ya ha obtenido una pequeña muestra de interés por parte de las autoridades cartageneras. "Ha sido algo muy coloquial, dentro de una charla, pero Manuel Padín me ha dicho que le acabo de dar trabajo que hacer", comenta. Sin embargo, destaca que hay tiempo puesto que lo primero que sería necesario para que la idea funcione, sería terminar las obras del Monasterio de San Ginés.



"Sería una alternativa más de ocio, de deporte, de cultura y de devoción", explica, añadiendo que si el proyecto sale adelante, "podría estar funcionando en dos o tres años como mucho". José Antonio Meca añade que al principio sería una ruta que podrían hacer los habitantes de diferentes rincones de la Región de Murcia y que posteriormente sería un gran aliciente del turismo. "No sé si llegaría a lo del Camino de Santiago pero, me conformaría con que todos los cartageneros lo hicieran al menos una vez en su vida", concluye.