El Ayuntamiento multará a quien no alimente bien a sus mascotas

Que una mascota sea muy querida no significa que esté bien cuidada. Así al menos lo entiende el Gobierno municipal, que desde hace tiempo trabaja en la elaboración de una nueva ordenanza que garantice la protección de los animales domésticos en el término municipal. La normativa vigente, que tiene 17 años, ha sido tachada de «obsoleta» por varias asociaciones animalistas.

El concejal de Comercio, Turismo, Sanidad y Consumo, Manuel Padín, ha mencionado algunas de las medidas que incluirá el nuevo texto, que no será aprobado hasta que esté claro el desarrollo de los preceptivos reglamentos por parte de la Comunidad Autónoma.

No obstante, considera fundamental incidir en algunos aspectos fundamentales como el control de las colonias de gatos ferales para garantizar su higiene y bienestar, para lo que espera contar con la «absoluta colaboración» de las protectoras y asociaciones afines. Esto va acompañado, según ha explicado Padín, de la puesta en marcha un «gran plan de choque» de esterilizaciones y vacunas.

El edil también ha adelantado que se va a reforzar la atención a los animales que son víctimas de accidentes o enfermedades, tanto en su fase de recogida como en su posterior cuidado y hasta su posible adopción. Igualmente, el Consistorio de Cartagena prevé sancionar a quienes, «pese al cariño que le tienen a los animales, no los alimentan adecuadamente y no respetan las directrices de los colectivos dedicados a la protección animal», así como a aquellos dueños que no les dan el cuidado sanitario necesario, «solo su amor y cariño».

«No se dan cuenta de que esta situación complica la labor de muchos colectivos que se dedican a estos menesteres», ha asegurado el concejal.



Más abandonos

Los meses estivales siempre han sido malos en lo que abandonos se refiere. El gerente del Centro Municipal del Centro de Acogida para Animales Domésticos de Cartagena (CATAD), David Cervantes, ha afirmado que durante el verano el número de abandonos de mascotas, especialmente de perros y gatos, aumenta alrededor del 40 por ciento. En la actualidad, el número de animales acogidos en el CATAD es de 179.

300 acogidas de animales en lo que llevamos de año

Muchas personas deciden abandonar a sus mascotas, pero otras muchas acuden a centros como el CATAD para acogerlos. Es el caso de las más de 300 que desde enero hasta junio de este año han escogido a sus nuevos compañeros en este espacio, en cuya página web (catad.cartagena.es) se pueden consultar qué animales están disponibles, cuál es su situación y su edad.