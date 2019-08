"No quieren a Cartagena, les mueve el ego y el dinero"

Manuel Torres, exconcejal del PSOE en el Ayuntamiento de Cartagena y secretario general de la Agrupación Sur del municipio, ha dejado clara su postura en contra de las decisiones adoptadas por la alcaldesa. «No la echan por pactar con PP y Cs, sino porque para pactar hay que contar con las bases y hacer primarias», ha manifestado.

Torres ha reprochado a Castejón que «se pasase por el forro» las indicaciones del Partido Socialista «sin contar con las seis agrupaciones» de Cartagena, que en total suman unos 900 militantes. A su juicio, los expulsados «no quieren a Cartagena, si lo hicieran dimitirían y dejarían que corra la lista. Solo les interesa el ego y el dinero». Sin embargo, el exedil tiene por seguro que no hacen daño al partido: «No han roto al PSOE, no pueden. Esa gente nunca ha sido socialista, porque serlo implica pensar en temas sociales, en el partido, en los compañeros, y eso no lo han hecho».

A la dirección le pide «organización» y a los militantes «que echen una mano en lo que puedan» para, añade, «salir de este bache». También ha recordado lo que supone la situación para el personal de confianza del grupo municipal, al intuir que «se irán a la calle».

Ahora al PSOE de la ciudad portuaria le toca convocar elecciones para las secretarías de tres agrupaciones y celebrar un congreso local para elegir al secretario general del municipio. «Vamos a salir de esta», confía el exconcejal.