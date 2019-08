Castejón afirma que el pacto de Gobierno es "firme" y anuncia que recurrirá la expulsión

Pasadas las 11:30 de la mañana, la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, y los cinco concejales que conforman su equipo, han comparecido en una de las salas del céntrico hotel Los Habaneros para pronunciarse sobre el expediente de expulsión que hizo público ayer el PSOE por el pacto de gobierno suscrito tras las elecciones municipales con PP y Ciudadanos.

Ataviada con una chaqueta roja, Castejón ha agradecido las "múltiples" muestras de apoyo recibidas desde el momento en que su grupo decidió pactar con el objetivo de "garantizar la estabilidad" en el Ayuntamiento de Cartagena. Tras ello, ha pronunciado unas palabras de Pablo Iglesias Posse, fundador del que, para ella, sigue siendo su partido: "Somos socialistas no para amar en silencio vuestras ideas ni para recrearos con su grandeza y con el espíritu de justicia que las anima, sino para llevarlas a todas partes".

Entre asentimientos por parte de sus ediles, la regidora ha dicho que el PSOE de la ciudad portuaria "está más fuerte que nunca" pues mantiene intactas sus "ganas e ilusión" por "llevar esas ideas -las socialistas- a todos los rincones de Cartagena". "La estabilidad es incuestionable, lo puedo decir más alto pero no más claro", ha sostenido, tras insistir en que tanto ella como el resto de ediles expulsados "tenemos claro que los intereses de la ciudad están por encima de los personalismos".

Ha reconocido que la decisión del PSOE "ha sido muy muy dura", pero que "no es tiempo para sentir pena, ni para quejarnos", sino "para seguir adelante" en el camino hacia su "única prioridad y obsesión", que es trabajar por el municipio.

Diez días para recurrir

El que hasta ayer era el Grupo Municipal Socialista no tira la toalla. De hecho, piensa recurrir la decisión con la esperanza de que desde Madrid y Murcia tengan "altura y responsabilidad política" para entender que el pacto alcanzado con PP y Cs "no fue un capricho", sino la única forma, dice Castejón, de garantizar la estabilidad en el Consistorio. En este sentido, ha asegurado que piensa "llegar hasta el final" y usar "todas las herramientas del partido y de la ley" para revertir la decisión del PSOE. Mientras tanto, "no se va a modificar la composición del Gobierno municipal, ni el trabajo, ni las actuaciones".

La alcaldesa reconoce que su "único error" fue no consultar la decisión. A partir de ahí, "hemos aceptado todas y cada una de las sugerencias" del secretario general en la Región, Diego Conesa, respecto a la renuncia de los cargos orgánicos. También, apunta, "hemos tenido un comportamiento ejemplar, muestra inequívoca de respeto" durante todo el proceso, a la espera del "desenlace final".

"Yo misma acaté su recomendación de no optar a la reelección como candidata y a la secretaría general. A cambio, Conesa garantizó que todo quedaría en sanción, en ningún caso en expulsión"; por tanto, el líder de los socialistas "no cumplió su palabra", según Castejón, que ha recordado otros casos en los que sus compañeros de partido han tomado decisiones de pacto polémicas, como el Partido Socialista de Catalunya con Junts Per Catalunya de Carles Puigdemont, y los de Navarra, que para desalojar al PP pactaron con "un popurrí de partidos". "En cada territorio hay que tomar decisiones para crear gobiernos estables y ser útiles. ¿Por qué en Cartagena no y en otros sitios sí? Nadie nos lo ha sabido explicar".

Socialista de corazón

La primera edil ha manifestado que se siente "socialista de corazón" y que, por eso, esperaba que se reconociera la buena voluntad de su grupo. "Vamos a seguir trabajando, guiándonos por nuestros valores, los que van en nuestro ADN, porque ser socialistas no es solo tener un carné, es mucho más". Ha anunciado además que el pacto "sigue más firme y sólido que nunca", al tiempo que ha pedido a la militancia que permanezca en el partido: "Hoy más que nunca les necesitamos".

En su opinión, "no cabe duda" de que tanto el PSOE en España como en la Región van a defender el cumplimiento de todos los acuerdos suscritos para mejorar Cartagena.

Preguntada sobre si su apoyo a Susana Díaz en el ámbito nacional y María González Veracruz en el regional ha podido tener que ver con la resolución del PSOE, Castejón ha respondido que espera que no. "Los trapos de casa se lavan dentro de casa", ha declarado Castejón, para quien la situación actual y su influencia en el Grupo Municipal Socialista es "traumática, dolorosa y triste".