La FAPA propone que se construya un colegio público en el centro

Cartagena presenta una ausencia notable de colegios e institutos públicos en el centro de la ciudad. Así lo plantea la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Cartagena (FAPA), que quiere que, no inmediatamente, pero sí en un futuro, el Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma se planteen la construcción de un nuevo colegio público en esa zona, donde actualmente sí hay otras escuelas pero de carácter concertado o privado, como el Colegio de Adoratrices, las Carmelitas, los Franciscanos, etc. En los últimos días, la presidenta de la FAPA, Paqui Galindo, se ha reunido con la concejala de Educación, María Irene Ruiz, y con la alcaldesa Ana Belén Castejón y la vicealcaldesa Noelia Arroyo. En esa cita, trasladaron al nuevo equipo de gobierno una solicitud al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que consistía en calificar algún terreno como equipamiento educativo para que, si en un futuro se plantea construir un nuevo colegio, ya tengan una parcela disponible. «Lo que FAPA ha solicitado es el cambio de denominación de algunas zonas pensando en que no pase como el colegio de La Aljorra, donde se han encontrado ahora que les falta el terreno», aclaran desde la federación.

La propuesta surge porque el único colegio público situado en el centro es el de Santa Florentina. La FAPA asegura que este centro está colapsado, al igual que el CEIP Atalaya.«Atalaya es más nuevo, tiene mejores infraestructuras, mejor equipamiento y por eso los padres quieren llevar a sus hijos allí y se agotan las plazas», señala Paqui Galindo.

Entre tanto, han aprovechado el verano para arreglar las instalaciones de algunos centros de infantil y primaria. La concejalía ha invertido 150.000 euros en acometer reformas en los siguientes colegios: Hazim; Carthago; Virginia Pérez; Santa María del Buen Aire; Alumbres; San Ginés de la Jara-Estrecho; San Isidoro; Cuatro Santos; San Félix; Mare Nostrum; Feliciano Sánchez; Vicente Ros; José María Lapuerta; Mastia; Stella Maris; Virgen del Carmen; San Cristóbal; Beethoven; Primitiva López; Luis Vives; Gabriela Mistral y San Antonio Abad. Los trabajos consisten en las pintado de zonas deportivas; reparaciones en aseos y aulas; vallados; poda de árboles; reforma de espacios de uso común; y reparación de ventanas.