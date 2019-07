La cubierta de amianto del colegio de Lapuerta se retirará en diciembre

La amenaza de llevar a la Comunidad Autónoma los tribunales ha surtido efecto. La FAPA dijo que iba a demandarles por no eliminar el amianto del Colegio de José María Lapuerta este verano. La consejería aplazó hasta 2020 la retirada de la cubierta de fibrocemento, lo cual provocó manifestaciones por parte de los padres del colegio. «Gracias a la protesta y a la amenaza de una demanda ante la Fiscalía del Menor, hemos conseguido que incluyan una partida para retirarlo este año», señala Paqui Galindo. Según los plazos propuestos, estiman que se retirará para Navidad. «Hasta que no lo vea, no me lo creo», avisa la presidenta de la FAPA.