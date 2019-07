No prospera la propuesta. El Parque Torres no se llamará Auditorio de Paco Martín Peñas, al menos de momento, al no contar con los votos necesarios. Tanto la alcaldesa como la vicealcaldesa se mostraban contrariadas con la votación, para Castejón «incomprensible» y para Arroyo, «si bien esperada, no tanto los fundamentos alegados».