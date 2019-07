Hidrogea desinsecta y desratiza más de 1.000 kilómetros de alcantarillado en Cartagena

Hidrogea, en coordinación con el Ayuntamiento de Cartagena, realiza la desinsectación y desratización anual de más de 1.000 km de la red de alcantarillado, que incluye 10.829 imbornales y 24.694 pozos de registro, con el objetivo de controlar la población de insectos y roedores.

Para combatir estas plagas, la empresa que gestiona el ciclo integral del agua en el municipio fumiga a presión los pozos de registro e imbornales de la red de alcantarillado con más de 100.000 litros de producto insecticida y coloca más de 8.000 kilos de cebo raticida en el interior de los mismos, cantidad esta última que duplica la utilizada hasta el año pasado. A estas medidas se añade el novedoso tratamiento contra el mosquito tigre en fase larvaria, evitando su proliferación mediante la fumigación de todos los imbornales.

"Como empresa del sector medioambiental, en Hidrogea cuidamos la utilización de los productos para desinsectar con eficacia y respeto al entorno, cumpliendo con la restricción de uso de componentes nocivos catalogados por la Comunidad Europea. Además, empleamos productos ecodiseño, según la norma ISO 14006:2011", explica Andrés Martínez, Gerente de Hidrogea en Cartagena. Estos productos requieren menos recursos para su fabricación (materias primas, electricidad, combustible€) y disminuyen la contaminación con igual o mayor calidad y eficacia que los utilizados anteriormente.

Se ha conseguido desarrollar una formulación "altamente eficaz que, junto al ajuste de programación de las campañas de fumigación, permite tener controlada la población de insectos y roedores en la red de alcantarillado del municipio de Cartagena, reduciendo el número de incidencias causadas por su presencia".



Consejos para evitar cucarachas en las viviendas:

-Limpiar periódicamente trasteros y otras fuentes de anidamiento.

-No dejar restos de comidas en mesas y encimeras. Evitar acumular comida en la cocina, manteniéndola limpia.

-Cerrar bien las bolsas y cubos de basura para evitar olores atrayentes.

-Tapar desagües cuando no se utilicen y colocar sifones en los baños.

-Evitar las humedades (reparar fugas, sellar grietas alrededor de lavabos y fregaderos, supervisar las instalaciones de gas y agua, rellenar huecos€).



Cómo evitar ratas en las viviendas:

-No dejar restos de comida a su alcance.

-Vigilar el jardín, procurando tener la hierba y los arbustos cortados.

-Cuidado de los sótanos y trasteros.

-Tapar agujeros u orificios donde puedan anidar.

-Si eres dueño de un solar, es recomendable mantenerlo limpio y sin maleza.



Cómo evitar el mosquito tigre en las viviendas:

-Evitar acumulaciones de agua durante mucho tiempo.

-Quitar los platos de debajo de las macetas. Si no es posible, cambiar el agua a menudo.

-Cubrir, vaciar o poner boca abajo cualquier recipiente que esté en el exterior que pueda acumular agua, como juguetes, ceniceros, jarrones, cubos, etc.

-Vigilar los abrevaderos de animales: cambiar el agua de los platos de animales domésticos a menudo y vigilar los abrevaderos para que no se desarrollen larvas.

-Si es posible, cubrir las piscinas mientras no se utilicen.

-Tapar o cubrir con tela mosquitera espesa los recipientes de agua que no se puedan sacar, de forma que los mosquitos adultos no puedan poner los huevos.