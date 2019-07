Los vecinos de Las Seiscientas denuncian problemas de limpieza y mobiliario

Los habitantes de la Barriada Virgen de la Caridad, más conocida como Las Seiscientas, denuncian la falta de ciudado que sufren en el barrio. Según afirma el presidente de la asociación de vecinos, Juan Ayala, «la situación es insostenible, el barrio está hecho un desastre y el Ayuntamiento no nos hace caso». Y es que, la asociación se ha puesto en contacto con el Consistorio para trasladarle las deficiencias que sufre el barrio, pero tal y como afirman los vecinos, no han obtenido resultados. «Han venido algunas veces a tomar nota de nuestras peticiones, pero luego no hacen nada», sostiene Ayala. El problema que más preoucupa a los vecinos es el mantenimiento de las infraestructuras: «Las aceras están levantadas y ya hemos tenido más de un susto», como el accidente que sufrió una de las vecinas de la zona hace unas semanas en la Plaza Alcalde Cendra Badía y que le provocó hematomas e inflamación en ambas rodillas. De igual manera se quejan de los más de treinta parterres que hay en el barrio: «Hacen parcelas y plantan árboles pero después no los mantienen y aparecen pulgas y ratas que tenemos que limpiar nosotros», además de «tener que podar las ramas de los árboles para evitar accidentes» por lo que Ayala sostiene que «si no van a regar y podar que no los pongan», además de que la acumulación de agua que se produce cuando llueve.

El presidente de la asociación de vecinos insiste en que la imagen deteriorada del barrio provoca la «proliferación de la delincuencia» en la zona. También piden más vigilancia: «Queremos recuperar la policía de barrio» puesto que, según afirman, las patrullas de Policía Local «rara vez vienen a controlar la zona».

Desde la propia asociación de vecinos han tenido que poner en marcha una campaña de concienciación medioambiental para evitar la acumulación de basura en las calles. «El servicio de limpieza en el barrio es nefasto, por lo que hemos comenzado a movilizarnos por nuestra cuenta para adecentarlo». Sin embargo, los integrantes de la asociación afirman que no pueden llegar a todo. «Se nos escapan de las manos muchas cosas y nesitamos que el Ayuntamiento nos ayude». La falta de mantenimiento de las infraestructuras afecta a las más de 4.500 familias que viven en Las Seiscientas y que «no pueden disfrutar de un barrio en condiciones».