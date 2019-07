¿Cómo elegir la carrera que estudiar? Las ventajas de los grados y másters de la Escuela de Ingeniería Industrial de Cartagena

¿Qué carrera universitaria debo elegir para no equivocarme en esta importante decisión?, ¿cuáles son las carreras que me garantizan el acceso al mercado laboral?, ¿y cuáles son las carreras que harán posible que en el futuro me sienta satisfecho con mi perfil profesional? A todas estas preguntas se enfrentan estos días miles de jóvenes de nuestro país.

¿Es importante fijarme en un centro que me permita realizar prácticas en grandes empresas relacionadas con la titulación que quiero estudiar?, ¿y que el centro disponga de numerosos acuerdos de intercambio con muchas universidades extranjeras para enriquecer mi formación conociendo otras culturas?, ¿o que se trate de un centro que disponga de un elevado nivel de exigencia como una garantía de la sólida formación que obtienen sus titulados? En efecto, conviene tener muy en cuenta todos estos aspectos a la hora de elegir el centro en que realizar los estudios universitarios.

¿Cuáles son los grados y másters más recomendados? Las titulaciones del campo de la ingeniería industrial son las más demandadas entre las carreras universitarias españolas, y por tanto se trata de grados y másters muy recomendados para todos aquellos que tengan interés por la ingeniería. Estas carreras incluyen el Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales, Grado en Ingeniería Eléctrica, Grado en Ingeniería Mecánica, Grado en Ingeniería Química Industrial y Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, así como el Máster en Ingeniería Industrial, Máster en Energías Renovales, Máster en Ingeniería Ambiental y de Procesos Sostenibles, Máster en Organización Industrial, Máster en Instrumentación Electrónica e Instrumentación y Máster en Electroquímica. «Estas titulaciones proporcionan una sólida formación de carácter transversal sobre los distintos aspectos relacionados con el desarrollo y optimización de nuevos productos, procesos industriales, sistemas productivos, etc, y asimismo permiten especializarse en un determinado ámbito de conocimiento. Por ello estas titulaciones ofrecen el perfil profesional más completo en el ámbito de la ingeniería y garantizan las mayores salidas profesionales», explica el director de la Escuela de Ingeniería Industrial, Patricio Franco.

¿Para qué campos preparan estos grados y másters? «Todas estas titulaciones permiten disponer de las mayores salidas profesionales, y proporcionan una formación muy versátil que brinda la oportunidad de convertirse en los protagonistas de la búsqueda de soluciones a los grandes retos a los que se enfrenta nuestra sociedad, incluyendo entre otros el diseño de procesos químicos más sostenibles, síntesis de nuevos materiales, optimización de los sistemas de generación, distribución y almacenamiento de energía, nuevos equipos médicos y prótesis que mejoren la atención al paciente, nuevas tecnologías productivas y de fabricación inteligente, cálculo avanzado de estructuras, movilidad eléctrica, realidad virtual, mixta y aumentada, etc», añade Patricio Franco.

«La movilidad eléctrica es hoy en día una realidad y está claramente en auge. Las empresas demandan titulados en el Grado en Ingeniería Eléctrica, así como en los restantes grados y másters de nuestro centro para poder desarrollar las tecnologías que se requieren en este campo. Por ello este grado sería una apuesta segura», destacan el coordinador Francisco Ruz y el director Patricio Franco.

«Estamos tramitando la implantación del Grado en Ingeniería Biomédica para el curso 2020-2021 en la Escuela de Industriales de Cartagena. Los interesados pueden matricularse en el Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, y posteriormente cambiar al otro grado o cursarlo como doble grado», detallan el coordinador Joaquín Roca y el director Patricio Franco.

¿Qué hago si no obtengo plaza en el grado que quería? Estos cinco grados de la Escuela de Ingeniería Industrial de Cartagena, comparten entre sí un bloque de asignaturas muy similares que coinciden con los contenidos que proporcionan la formación en la rama de la ingeniería industrial. Por eso, en el caso de no obtener plaza en el grado deseado sería una muy buena elección matricularse en otro de estos grados y en los cursos siguientes solicitar el cambio de titulación.



7 razones para estudiar en la Escuela de Ingeniería Industrial de Cartagena

1) Son las titulaciones académicas más demandas por las empresas y con las mayores salidas profesionales. Las empresas prefieren a los titulados de este centro, lo cual es una ventaja competitiva en los procesos de selección.

2) Se trata de formación universitaria muy exigente y totalmente orientada al futuro laboral. Por ello los matriculados en este centro suponen el 40% de toda la UPCT.

3) Se ofrece a los alumnos prácticas en las mejores empresas de todo el mundo, incluyendo entre otras Bosch, Mercedes, Mahle, Hitachi, Técnicas Reunidas, Himoinsa, etc.

4) Acuerdos de movilidad internacional con las mejores universidades del extranjero, y acuerdos de doble titulación con universidades de prestigio como la Universidad de Stuttgart, etc.

5) El centro fomenta la formación en idiomas (incluidos cursos gratuitos de alemán), actividades deportivas, etc.

6) En general estos grados presentan las notas de corte más altas, y los másters cuentan con alumnos de otros países.

7) Desde el centro se transmite multitud de ofertas de trabajo a los alumnos, e incluso son contratados mientras estudian estos másters, compatibilizando trabajo con estudios.