El PSOE vuelve a exigir a la Comunidad que saque del cajón la Ley del Rosell

El funcionamiento del Área de Salud de Cartagena vuelve a estar en el centro de la disputa política. El PSOE exige a la Comunidad Autónoma que corrija las deficiencias sanitarias que padecen los ciudadanos de Cartagena y su comarca. Tres años después de la aprobación de la Ley del Rosell, que debería garantizar el funcionamiento de este centro como hospital general al cien por cien, aún no se ha aplicado, a pesar de las quejas. Los socialistas achacan al Gobierno regional, actualmente en funciones, que mantenga esta normativa «en un cajón, incumpliendo un mandato expreso y causando serios perjuicios a todos los usuarios de la sanidad pública».

La diputada socialista Carmina Fernández mira hacia el grupo parlamentario de Ciudadanos, e insta a la formación naranja a «no echarse atrás» y compartir esta reivindicación, una vez que el partido liderado en la Región por Isabel Franco está en vías de formar un gobierno de coalición con el PP. «Espero que den la cara ante esta reivindicación histórica de Cartagena», manifestó Carmina Fernández.

Además, las críticas al funcionamiento del Área de Salud también llegan por el estado de la Unidad de Hemodinámica del Hospital Santa Lucía. Los cartageneros llevan meses quejándose porque este servicio solo funciona a tiempo parcial. Las quejas aumentaron tras unas desafortunadas declaraciones de López Miras, que más tarde corrigió, acerca de los efectos de que esta unidad no se mantenga abierta durante 24 horas. Incluso se llegó a proponer que López Miras fuera declarado 'persona non grata' en Cartagena, aunque la moción no salió adelante por la abstención de los propios socialistas y de la alcaldesa Castejón.

«Necesitamos que los usuarios de nuestra sanidad tengan las máximas garantías de atención en situaciones de grave riesgo de salud, como son las afecciones cardiovasculares. Por desgracia no nos fiamos de las promesas que ahora hace el PP, llevan 24 años mintiéndonos y desatendiendo las necesidades de esta comarca», señaló la diputada del grupo parlamentario socialista.

Atención en zonas turísticas

Algunas pueblos de costa también han expresado su malestar en las últimas semanas por la escasez de personal para atender a los veraneantes. Los socialistas critican que la sanidad pública regional refuerce sus servicios en otras zonas que no son las que más lo necesitan y dejen a un lado lugares que llegan cuadriplicar su población en verano. «Los problemas los tenemos en los consultorios del Mar Menor, Águilas, Mazarrón, y en los hospitales Santa Lucía y Rosell. No hay una buena planificación de la atención sanitaria en estas zonas turísticas y se priorizan otras, no sé muy bien con qué criterio», señala la diputada.

Los socialistas exigen que se ponga fin a la desigualdad de servicios y anuncian que en las próximas semanas seguirán «presentando iniciativas para corregir estas diferencias de atención que afectan directamente a los usuarios».