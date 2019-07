Incógnita en la oposición de movilidad de la Policía Local de Cartagena

El Ayuntamiento de Cartagena duda en ampliar el número de agentes que finalmente acceden al Cuerpo por la oposición de movilidad, pese a que la entrada de estos agentes seria inmediata y generaría ahorro en las arcas públicas. Así se expresan desde el Sindicato de Policías y Bomberos (SPPLB) en la Región.

Explican que "el anterior concejal, Manuel Mora, llegó a indicar que hasta ocho agentes de movilidad entrarían y, pese a que la actual ley de coordinación 4/98 de 22 de julio es clara en su artículo 28.2 (los ayuntamientos reservaran un 20 por 100 de las plazas vacantes de agentes para miembros de otros cuerpos de Policía Local de la Región de Murcia), se duda si dejar el numero en 4 pese a la posibilidad de aumentar el número a mínimo ocho, aún siendo numerosas las ventajas del ingreso por esta oposición".

Todo esto en un escenario en el cual "hay una carencia clara de efectivos en la plantilla de Policía Local de Cartagena, algo más de 100 vacantes, el acceso de estos agentes ayudaría a aumentar la plantilla inmediatamente", ya que "los del turno libre no se espera que finalicen la academia como mínimo hasta la primavera de 2020 y posteriormente realizar el periodo de prácticas que realizaran junto a dos agentes por lo que a corto plazo no aumenta las patrullas".

"Estos agentes que provienen de la movilidad cuentan con una experiencia de hasta 16 años de servicio y tienen una media de 35 años de edad", sostiene el sindicato, que añade que "en la oposición por turno libre hay un gran número de opositores que ha aprobado superando ampliamente los 30 años de edad una vez que se ha quitado el techo de edad al acceso, que hasta apenas unos meses era de 30". De movilidad entrarían nueve personas.

Con todo, "le haría ahorrar al Ayuntamiento un fuerte desembolso económico, al tener que ampliar el número de horas extras a realizar de aquí a final de año y parte del que viene, estamos hablando de mínimo 150 horas disponibles más en turnos a la semana", aseveran. Representantes de los sindicatos UGT y CSIF llegaban a principio de este mes a un acuerdo esta semana para negociar la ampliación de horas de la Policía Local de Cartagena.

Desde el Sindicato de Policías y Bomberos insisten en que "63 personas han superado las pruebas de turno libre, aún así, podría darse el caso que no se cubran todas las plazas de turno libre, ya que hay varias oposiciones realizándose al mismo tiempo (solo en Murcia 56 plazas), lo que podría hacer que muchos de ellos elijan otro destino, quedando vacantes plazas y alargando en el tiempo la necesidad de aumentar la plantilla de Policía Local de Cartagena, esto no ocurriría con la movilidad ya que se trata de agentes en otros municipios con la intención de trabajar solamente en Cartagena".

"El hecho de no aumentar el número final de agentes mediante la movilidad, podría dar lugar a paralizar la oposición y retrasar aun más el acceso de mas agentes, si finalmente se optara por no aumentar al 20% anteriormente citado a las plazas finales del turno libre (se habla de 42 vacantes o incluso más, de estas serian como mínimo 8 de movilidad) aumentando el gasto del Ayuntamiento en horas extras y posibles pleitos", dejan claro, a lo que agregan que "hay sentencias en otros municipios de España condenando a los ayuntamientos a ingresar a agentes de movilidad por no respetar la ley de coordinación y al pago de las costas e intereses".

Para el sindicato "el procedimiento de movilidad es muy importante para ofrecer a los que ya llevan años de servicio en otras administraciones tengan posibiliades de cambiar de municipio", señalan.