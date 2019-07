La UPCT abre la preinscripción a estudiantes de fuera de Europa

Por primera vez este año, la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) ha abierto la preinscripción para estudiar un grado en sus facultades a solicitantes de fuera de la Unión Europea y ya ha recibido más de 80 peticiones, en su mayoría de aspirantes de países del norte de África (desde Marruecos hasta Egipto, pasando por Libia).

José Luis Muñoz Lozano, vicerrector de Ordenación Académica de la Universidad Politecnica de Cartagena (UPCT), indicó que suelen pedir carreras como Arquitecturas o las de Ingeniería Civil, porque "estos países tienen una alta demanda de profesionales de estos ámbitos".

Los solicitantes, sin embargo, tendrán que esperar a septiembre para poder acceder a las plazas que no se hayan cubierto por los preinscritos españoles y europeos.

Esto ha permitido, en parte, que la UPCT haya aumentado en 65 las preinscripciones en julio respecto al año pasado, pasando de 840 en 2018 a las 905 de este curso."Si comparamos los datos, comprobamos que estamos mateniendo la demanda en las distintas ramas de Ingeniería Industrial, con lo que se están consolidando", explica Muñoz.

El grado que presenta una mejora más significativa en cuanto a solicitudes es el de Administración y Dirección de Empresas, principalmente porque hay mucha demanda laboral. "Sabíamos que era difícil atraer a estudiantes, teniendo en cuenta que este grado se imparte en muchas universidades españolas, incluída la Universidad de Murcia", apunta el vicerrector. Pero las campañas que han realizado este curso han surtido efecto "y hemos conseguido atraer a más estudiantes".

Y algo parecido ha ocurrido con la titulación de Fundamentos de la Arquitectura, que ha despuntado gracias a que el sector de la construcción también parece haber salido de la crisis.

El vicerrector de Ordenación Académica también destaca la mejora de los Grados de Turismo, que pusieron en marcha el año pasado y que no tuvo mucha demanda; y el de Ingeniería de Recursos Minerales y Energía.

Notas de corte

En cuanto a las notas de corte de la fase de julio publicadas hoy por la UPCT, Muñoz Lozano apunta que, en general, no han variado con respecto a las del curso pasado.

"Pero yo les diría a los estudiantes que no les den demasiada importancia porque son notas orientativas y no sería la primera vez que quedan plazas sin cubrir en un grado porque alumnos que querían entrar y que pensaban que no tenían la nota necesaria o se han ido a otras facultades o se han matriculado en otras carreras", señala.

Pone de ejemplo lo ocurrido en Ingeniería de Minas, que en julio tenía una nota de corte de un 8, en septiembre subió algo más, y al final no se completaron las plazas. Podrían haber entrado aspirantes con notas más bajas.

"Hay que intentarlo hasta la última convocatoria", concluye.