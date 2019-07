Castejón y López reavivan su enfrentamiento en el primer pleno extraordinario

La actual alcaldesa, Ana Belén Castejón, y el líder de MC Cartagena, José López, protagonizaron este jueves un nuevo desencuentro durante el primer pleno extraordinario de la legislatura, tras la toma de posesión del equipo de gobierno el pasado mes de junio. La regidora socialista, actualmente suspendida cautelarmente por su propio partido, amenazó con echar a López del pleno como ya ha sucedido en otras ocasiones tras un enfrentamiento dialéctico con Esperanza Nieto, concejala del PP, que acusó al líder de MC de "quedarse con su sueldo de alcalde cuando no lo era".

La corporación se reunió para votar cuestiones organizativas como las retribuciones de los concejales, la periodicidad de las sesiones, las comisiones informativas y las asignaciones de los grupos municipales. La discusión subió de tono a la hora de valorar lo que cobrará la actual corporación. Los concejales mantendrán congelado el salario durante la próxima legislatura, aunque el gasto aumentará por el aumento de los concejales con responsabilidades de gobierno. Antes de las elecciones, solo ocupaban estos cargos los seis ediles del PSOE, mientras que ahora forman el gobierno 15 concejales: 7 del PP, 6 del PSOE y 2 de Ciudadanos.

Precisamente estos tres partidos votaron a favor de todas las propuestas que se sometieron al pleno, mostrando la unidad de los firmantes del pacto de gobierno. MC y Podemos IU Equo se mostraron en sintonía a la hora de rechazar el régimen de retribuciones y asignaciones, aunque sus votos no fueron suficientes. También se aprobaron los nombramientos de las entidades municipales y órganos colegiados.

Mientras tanto, Vox queda en tierra de nadie. El portavoz del grupo municipal, Gonzalo Abad, inauguró su participación en el pleno manifestando que entienden el acuerdo de PP, Ciudadanos y PSOE y creen que "se hace por el bien común". "Merecen una oportunidad, pero estaremos vigilantes para que no discriminen a nadie por cuestiones ideológicas", señaló.

La primera protesta de Movimiento Ciudadano, a cargo de Isabel García, se debió a que el equipo de gobierno "se ha saltado la norma no escrita de dejar la comisión de cuentas a un concejal de la oposición", para supervisar la labor del Ejecutivo. Esperanza Nieto, portavoz del Gobierno, argumentó que esta regla "no es obligatoria; solo es un gestió de cortesía, y no veo a algunos aquí en disposición de exigir cortesía". La composición de las comisiones permanentes del pleno fue aprobada con los votos a favor de PP, Cs y PSOE, la abstención de Vox y el voto en contra de MC y Podemos. La principal novedad de esta legislatura será el desdoblamiento de la antigua Comisión de Urbanismo, Infraestructuras y Medio Ambiente (que tendrá una comisión específica).



La líder de la coalición izquierdista, Pilar Marcos, insistió en sus críticas ante lo que considera "un pacto de la vergüenza". Desde Podemos valoran positivamente que los concejales no se suban el sueldo, más allá de la actualización al IPC correspondiente, al igual que el resto de los trabajadores del Ayuntamiento. En cambio, Marcos rechaza el incremento del gasto en 222.565 euros porque haya 15 concejales con responsabilidades de gobierno. "El organigrama se ha hecho a medida para que nadie se quede sin su puestecico", subrayó la edil.

Mientras tanto, Movimiento Ciudadano trataba de comparar la actual situación en cuanto la retribución de los concejales con la de 2015, cuando ellos entraron en el Gobierno. "Con un gobierno de MC la corporación sería más barata. Si este pacto dura cuatro años, que lo dudamos, nos costaría un millón de euros más", señaló Isabel García, que acusó a los líderes de PP y PSOE de "buscar la estabilidad de sus bolsillos". Los cartageneristas también critican que se hayan creado dos puestos de dedicación parcial para Carlos Piñana (profesor en activo) y Mercedes García (jubilada), algo que consideran un "fraude de ley". "Este gobierno ha subido el gasto para sus sueldos en un 6%, José López lo bajó en un 15%", reseñó la portavoz de MC.

La portavoz del Gobierno municipal, Esperanza Nieto (PP), respondió que la vicealcaldesa Noelia Arroyo cobrará como un portavoz del grupo y recordó a MC que colocaron al presidente de su partido, Jesús Giménez Gallo al frente de Desarrollo Sostenible cuando no tenía preparación para ello, y a José López la dudosa compatibilidad de sus labores de alcalde y empresario entre 2015 y 2017. "El CJRM ha reclamado al Ayuntamiento que entregue el expediente sobre mi compatibilidad. No lo envían para poder difamar y traer basura a este pleno", López.

La discusión subió de tono e intervino la alcaldesa Castejón para pedir respeto y responsabilidad, mientras José López hacía un gesto diciendo que "tienen mucha cara" y acusó a socialistas y populares: "No tienen ustedes vergüenza. Nos están robando". La alcaldesa amenazó con expulsarle, y Esperanza Nieto pidió al resto de formaciones que devolvieran "a este pleno la seriedad que merece".

Cabe recordar que en noviembre de 2018 la alcaldesa suspendió por la actitud violenta del concejal de MC. Otro episodio similar ocurrió en febrero de 2018, cuando echó de la sala a López cuando llamó a Arroyo "murcianera" y le dijo a Castejón que "usted se insulta sola".

Mercedes García toma posesión como concejala

El pleno extraordinario comenzaba con la toma de posesión de Mercedes García, maestra jubilada que ejerció su profesión durante 43 años. La concejala socialista repite en la corporación tras unirse al grupo municipal socialista en septiembre de 2018. Entonces sustituyó a Obdulia Gómez, que renunció a su acta para pasar a la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia.

Esta vez, Mercedes García, que era la número siete en la lista del PSOE, recoge el testigo de Manuel Mora. El ex concejal de Servicios Públicos dejó su puesto tras conocerse el pacto con PP y Ciudadanos para regresar a su actividad profesional.

En la anterior legislatura, Mercedes García se encargó del área de Educación, que ahora corresponde a la edil socialista María Irene Ruiz. García compartirá con el popular Diego Ortega el área de Deportes y Servicios Sociales, pero no percibirá el total del sueldo como concejala por estar jubilada; sino que le corresponde el 75%.