Golpea a su novia en Cartagena cuando ella le reprochó que era un borracho

Ella le reprochó que bebiese tanto y él le lanzó un puñetazo. Ocurría en el domicilio de la mujer, en Cartagena. La mujer, para evitar que el golpe le diese en la cara, puso el brazo delante. Acabó con una contusión de la que tardó una semana en curar.

En el momento de los hechos, el sujeto, precisamente, se encontraba bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Asimismo, se da la circunstancia que ya había sido condenado antes de este episodio: por quebrantamiento de condena.



El Juzgado de Lo Penal Nº 1 de Cartagena condenó a este individuo, de 53 años de edad, a pasar seis meses entre rejas. A la hora de dictar la pena, por un delito de violencia machista, el juez tiene en cuenta la atenuante de drogadicción. Además de la cárcel, el hombre no podrá acercarse a menos de 200 metros de su víctima ni comunicarse con ella por medio alguno durante tres años y medio. Y tendrá que indemnizarla. En concreto, con 490 euros.

El condenado recurrió. Llegó a decir que su víctima tenía "patologías psíquicas", por las cuales, considera, "pudo tener una percepción distorsionada de la realidad y ver lesiones o intento de lesionar donde sólo habría gestos propios de una fuerte discusión". También alega que la mujer no llamó "inmediatamente" a la Policía. Así que pide su absolución.

La Audiencia Provincial no le da la razón. "En orden a la afectación psíquica de la denunciante señalar que la misma no se infiere haya interferido en el valor de su testimonio, dado que no sólo se aprecia una coherencia y correspondencia entre lo expresado en la inicial denuncia policial y posterior fase de instrucción, con lo referido por ella en la vista oral, sino que la forma de expresarse en la vista oral no denota inseguridad, vacilación, incoherencia o alteración de su discurso, sino que va contestando con detalle, firmeza y sentido lógico a todo aquello sobre lo que se le pregunta. Por lo tanto, no se aprecia que la dolencia psíquica de la denunciante haya afectado al valor de sus manifestaciones", sostiene el tribunal. Así que confirma la sentencia del Juzgado de Lo Penal.