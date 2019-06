Cartagena se siente orgullosa

Las calles de Cartagena acogieron durante la tarde de ayer la marcha por los derechos del colectivo LGTBIQ+. El desfile dio comienzo poco más tarde de las siete y media y salió desde la Plaza de España, con la participación de activistas de diferentes asociaciones, encabezados por el colectivo cartagenero Galactyco, organizador de la marcha.

El desfile iba encabezado por un grupo de tambores que animaban, junto con la música, esta marcha. Seguidos por los organizadores, que cargaron durante el acto con un pequeño armario simbólico donde se podía leer "la vida no es para vivirla dentro de un armario". Tras la pancarta de Galactyco en la que se podía leer "Mayores sin armarios: historia, lucha y memoria", la gente ondeaba la bandera LGTBIQ+ con entusiasmo y determinación. Aunque este ha sido el día grande del orgullo, tal y como afirmaba Mar Tornero en nombre de Galactyco, "durante los 365 días del año se hace una labor reivindicativa".

Detrás de esta pancarta se encontraban junto a los activistas algunos de los miembros de Movimiento Ciudadano Cartagena entre ellos, Pepe López, que afirmaba que "hay que seguir saliendo a la calle hasta que la sociedad admita la diversidad".

Otros partidos políticos cartageneros como PSOE y Unidas Podemos también han querido subirse a las carrozas y apoyar la causa junto a los integrantes y activistas del colectivo. Con dos carrozas muy originales, las Juventudes Socialistas (JSE) han usado a 'gaysper', el ya famoso fantasma homófobo creado por VOX al que el colectivo dio la vuelta en lo que a significado se refiere como decoración en sus carrozas.

El edil de Igualdad del Ayuntamiento de Cartagena, David Martínez, acompañaba a las juventudes de su partido y afirmaba que "esta lucha no ha terminado y que hay que seguir al pie del cañón para combatir a partidos como VOX". También Unidas Podemos ha formado parte del desfile con una gran carroza de unicornio donde los integrantes, entre los que se encontraba la cabeza de lista, Pilar Marcos, lanzaban confeti.

Pero el día grande del orgullo en Cartagena ha contado con mucha más gente. Hasta la ciudad portuaria se han trasladado asociaciones de toda la Región como los murcianos No Te Prives, que lanzaban desde su pancarta un mensaje al gobierno regional y le pedía que "cumpla la ley ya". También desde Águilas la asociación Chrysalis, que lucha por los derechos de los menores transexuales de la Región de Murcia. Ana Franco, la delegada regional de la asociación, apuntaba que "si las personas transexuales adultas tenían pocos derechos, los menores muchos menos, por lo que hay que seguir luchando".

No solo había pancartas de activistas pertenecientes asociaciones que luchan por los derechos del colectivo, la fundación Cepaim, que promueve la igualdad entre todas las personas y la no discriminación sea cual sea su condición, país o su orientación sexual, también ha querido asistir a esta marcha. Aunque la mayor parte de las banderas que ondeaban eran las que representan al conjunto del colectivo, también se podían ver banderas del orgullo bisexual, ya que como afirmaba María López "no están tan visibilizados" y de igual manera banderas en representación del orgullo transexual. Aunque tampoco faltaban las camisetas, pulseras e incluso pantalones arcoíris. Asimismo, una gran bandera multicolor de varios metros de longitud, que daba fin a las pancartas.

Seguidamente tres comparsas cartageneras han querido sumarse al desfile "apoyando a través de la danza", tal y como afirmaba la bailarina Mar Díaz de Titánide. Los bailarines han animado esta fiesta reivindicativa y se mostraban "emocionados de estar allí", según aseguraba Aurora Duarte, bailarina de la comparsa paraíso que comentaba "el buen rollo y la alegría" que se respiraba en el desfile.

Finalmente, cinco carrozas cerraban el desfile poniendo la guinda a esta marcha reivindicativa a favor de la diversidad sexual, la igualdad y los derechos del colectivo. Las tres primeras carrozas, que pertenecían a la asociación Galactyco, estaban llenas de color, corazones en forma de globos y frases a los laterales tan ocurrentes como "dios me hizo gay y Madonna un hombre" o "Cartagena entiende". Cesar Gónzalez de Galactyco insistía en que "ahora con los pactos que quieren hacer los políticos nos tenemos que manifestar más todavía".