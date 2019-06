Noelia Arroyo: "Esto va a salir bien. Lo primero es Cartagena, que nos une"

Felipe García Pagán (A. C.)

Pleno Extraordinario en el Ayuntamiento de Cartagena Felipe García Pagán (A. C.)

El Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Cartagena tomaba ayer conocimiento del escrito de renuncia a su acta de concejal del PSOE de Manuel Mora, que dimitió 3 días después de la formación del Gobierno de coalición PP-PSOE-Cs.

Bajo la presidencia de la vicealcaldesa, Noelia Arroyo (la alcaldesa Ana Belén Castejón se ausentó por cuestiones médicas), se inician así los trámites para que la Junta Electoral pueda emitir una nueva credencial a nombre de Mercedes García, siguiente candidata de la lista del PSOE en las elecciones del pasado 26 de mayo. La nueva concejala, que ya lo fue en la pasada legislatura, podrá tomar posesión en un próximo Pleno.

Los grupos han estrenado sus nuevas ubicaciones una vez conformado el Gobierno, cuyos ediles ocuparán toda la bancada de la fachada. La oposición, Movimiento Ciudadano, Vox y Unidas Podemos-IU-Verdes-Equo, se sitúa en la bancada opuesta.

Tras el Pleno, sin intervenciones y de escasa duración, Arroyo respondía a las preguntas de los periodistas sobre la elaboración de un programa de convergencia de las tres fuerzas del Gobierno. La popular expresó la voluntad de todos ellos de anteponer el bienestar del municipio para concretar ese programa «por encima de los intereses propios, de partido y personales», puesto que el municipio necesitaba un «pacto por la estabilidad». «Esto va a salir bien», insistió, ya que «lo primero es Cartagena, que es el interés que nos une».

Noelia Arroyo reiteró que la ciudad portuaria «necesitaba un pacto por la estabilidad». Pacto que ellas (em referencia a Castejón y a sí misma) llevarán a cabo, incidió, «desde el consenso, desde el diálogo».

Tras asegurar que «uno no se puede poner de acuerdo cuando lo más importante es su propio interés en este mandato», afirmó que ella y Castejón se van a encargar de llegar a acuerdos cuando haya diferencias de planteamientos. «Con el PSOE con el que he negociado, no hay ningún problema», hizo hincapié.