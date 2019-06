Las redes se vuelcan con una tienda ecológica de Cartagena a punto de cerrar por falta de clientes

Las redes sociales a veces obran maravillas. Cuando no se usan como epicentro de polémicas y mensajes de odio, pueden resultar la plataforma idónea para ayudar a las personas. Si hace poco un parado de 59 años encontró trabajo gracias a la campaña viral de su hijo, ahora una tienda de Cartagena a punto de cerrar está recibiendo el apoyo masivo de los usuarios.



El pasado martes una joven pidió ayuda a través de las redes: "Mi madre va a cerrar su tienda a granel y ecológica en Cartagena porque no viene nadie", lamentó, acompañando el texto con un vídeo en el que mostraba el local. Se trata de un comercio sostenible que no usa plásticos y vende productos sin gluten y veganos, frutos secos, tés, especias y legumbres.



"Por favor Twitter, haz tu magia", pidió. Y deseo concedido. En apenas dos días el mensaje ha recibido más de mil respuestas de usuarios que alaban el concepto de la tienda, casi 80.000 personas lo han compartido y más de 60.000 le han dado a 'me gusta'.





Mi madre va a cerrar su tienda a granel y ecológica en Cartagena porque no viene nadie

Por favor Twitter haz tu magia?? pic.twitter.com/bfkQ9AbXwh — selia??? (@Psychecelia) 18 de junio de 2019

Un millón de gracias a los que estáis dando RT, no esperaba tantos en tan poco tiempo



Pongo la ubicación:

La Alacena Verde

avda Colón esquina, Calle Puyola, 1 bajo, 30205 Cartagena, Murcia

868 92 88 29https://t.co/t134Cxl545 — selia??? (@Psychecelia) 18 de junio de 2019

Tal fue la repercusión de su mensaje que, así como una foto de la fachada para que fuera fácilmente reconocible y todo aquellos interasdos puedan acudir.Ahora solo queda esperar que ese apoyo masivo en redes se materialice en clientes y esta pequeña tienda sostenible de Cartagena pueda salir adelante.