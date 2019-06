PP, PSOE y Cs acusan a López de incitar a la violencia

PP, PSOE y Ciudadanos acusan al líder de MC Cartagena, José López, de incitar a la violencia durante la protesta que hubo este domingo frente al Ayuntamiento tras el pacto entre las tres formaciones políticas.

En un comunicado, el Grupo Municipal Socialista acusa a los concejales de Movimiento Ciudadano de incitar a la violencia y a la agresión al pedir en la plaza del Ayuntamiento a los ciudadanos que allí se encontraban que si veían a los líderes socialistas en la calle debían tener "el puño en alto y, si hace falta, a la cara, que es dónde hay que dárselas".

Los socialistas denuncian la actitud antidemocrática de los líderes del partido localista que se niegan a aceptar que más de la mitad de los votantes no apoyaron a MC y sí a los tres partidos que han decidido unir sus fuerzas para dotar a Cartagena de la estabilidad y normalidad que necesita.

"José López olvida que en la anterior legislatura él firmó un pacto de Gobierno con el PSOE y fue alcalde a pesar de no ser la lista más votada", advierten desde el PSOE que añaden que es precisamente "el radicalismo, el autoritarismo y la actitud violenta y antidemocrática de MC la que ha llevado al PSOE a firmar un pacto de Gobierno para garantizar la estabilidad del Ayuntamiento de Cartagena".

Por su parte, desde el PP coinciden en que la "llamada a la violencia" de López "es inaceptable en una democracia". "Un líder político decente no puede convertir su frustración por no haber logrado el poder en una incitación al odio, no puede intentar movilizar a sus votantes para impedir que se cumplan las decisiones adoptadas democráticamente", señalan desde la formación.

Mientras que desde Ciudadanos también han condenado los episodios de "acoso, insultos y amenazas sufridas" por los concejales tras el Pleno de Constitución. La formación naranja alerta de que durante la protesta frente al Consistorio, López hizo un llamamiento a la agresión jaleado por sus simpatizantes. "Siempre son los mismos los que atacan y los que recibimos los ataques; nadie de Cs atacará o intimidará a nadie por sus ideas políticas, y si se atreve sería expulsado", añaden.

MC dice que son "falsedades"

Desde MC Cartagena han lamentado que "se difundan falsedades y mentiras" contra José López para justificar el pacto entre PP, PSOE Y C´S. "En su improvisada alocución López ha hecho una valoración del pacto alcanzado, sus antecedentes y sus presumibles nefastas consecuencias", han manifestado en un comunicado explicando que las polémicas peticiones realizadas a los manifestantes se debe a la petición de que les digan "las verdades como puños y si hace falta a la cara" a quienes "los traicionan" con su acción política.

La formación cartagenerista exige "una inmediata disculpa pública" con José López Martínez de quienes están difundiendo "esas mentiras y tratan de engañar a los cartageneros y a toda la sociedad".