Reproches a Emilio Ivars por apoyar el pacto PP-PSOE-Ciudadanos

El socialista Emilio Ivars, diputado del PSRM y recientemente nombrado secretario segundo de la Asamblea Regional en esta X legislatura, ha manifestado su acuerdo con la decisión tomada en cartagena por Ana Belén Castejón y su equipo de concejales al llegar a un acuerdo con PP y Ciudadanos que permita su investidura. Este pacto permitiría a Castejón gobernar otros dos años en la ciudad portuaria, tras los cuales su homóloga popular, Noelia Arroyo, agotaría la legislatura al mando del consistorio.



Un gobierno partido por la mitad entre partidos tradicionalmente antagonistas que ha empezado a sembrar la controversia desde el mismo momento en que ha trascendido a los medios, más aún después de que la cúpula del PSOE en la Región de Murcia enviase un comunicado asegurando que abrirá expediente a Castejón y a sus concejales y pondrá a Cartagena a cargo de una gestora. Opinión que no comparte Ivars:







Hoy, @AnabCastejon , Noelia Arroyo y Manuel Padín han demostrado entender la política del siglo XXI, donde no cabe ni por acción ni por omisión permitir que la representación de una ciudad como Cartagena caiga en manos de algunos personajes. chapeua! https://t.co/yLlZVctCZ1

Cuando uno representa a un Partido con un cargo tan importante como el tuyo, eso de 'tuit personal' no se puede entender. Donde queda la lealtad al Partido que estas representando??

La has cagado.

Ya te ha dicho el capo Vélez que te va a caer la del pulpo.

Que tu tuiter es tuyo y del partido.

Y que tu partido ahora es sectario a tope, y no admite ni de lejos el consenso por el bien común.

La altura de miras no va con @diegoconesa