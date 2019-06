Noelia Arroyo rechaza dar la alcaldía de Cartagena a Manuel Padín

La propuesta de Ciudadanos para el gobierno de Cartagena es contraria a los objetivos del acuerdo propuesto por el Partido Popular para poner al frente del Ayuntamiento un gobierno estable que dé la solidez y la certidumbre que necesita el municipio después de cuatro años de inestabilidad, según ha dicho la líder popular Noelia Arroyo.

El dirigente naranja Manuel Padín ofreció al PSOE y al PP gobernar la ciudad portuaria con el apoyo de los socialistas durante dos años y con los populares otros dos.

Arroyo ha recordado que su propuesta desde la misma noche de la elecciones "es construir una alternativa de estabilidad mediante un acuerdo que diera a Cartagena un gobierno sólido y un programa de consenso. Debe ser un gobierno a cuatro años y debe reflejar la lógica de las urnas. A Ciudadanos los cartageneros le han dado solo dos concejales y propone presidir un Ayuntamiento que cambiaría de gobierno cada dos años. Esa fórmula, ni da estabilidad a Cartagena, ni refleja los votos de los cartageneros".

La concejala electa lamenta que "alguien no ha entendido bien nuestra oferta y debe creer que nuestro objetivo es entrar en el gobierno a cualquier precio. Ese no es mi objetivo. Yo no he venido al Ayuntamiento para repetir los problemas que me comprometí a cambiar. Lo que yo he propuesto es, precisamente, evitar cuatro años más de inestabilidad y populismo con gobiernos en minoría que cambien cada dos años. Sólo participaríamos en un gobierno estable para cuatro años que refleje la lógica de las urnas. Si nadie nos sigue en esta propuesta, trabajaremos por Cartagena desde la oposición con la misma responsabilidad que nos ha llevado a proponer la alternativa de estabilidad".

Noelia Arroyo ha afirmado que su propuesta sigue en pié, pero ha reconocido que el tiempo de negociación se agota . "Ya dije la noche de la elecciones que era consciente de que nuestra oferta era atrevida y complicada, pero hemos sido elegidos por los cartageneros para defender sus intereses y sería irresponsable que no intentásemos impedir que el Ayuntamiento se vuelva a convertir en un problema para ellos. Eso es lo que mi partido ha propuesto y nos hubiera gustado ver que el resto de partidos sentían la misma responsabilidad", ha dicho Arroyo.