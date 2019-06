Incremento de iniciativas ciudadanas para mantener la costa de Cartagena limpia de basuras

Las iniciativas ciudadanas para mantener limpia la costa cartagenera de basuras y plásticos han proliferado en los últimos meses. Así lo evidencian colectivos que han organizado batidas en zonas como El Espalmador, La Azohía o Los Urrutias. Las últimas se llevaron a cabo este pasado fin de semana en las tres áreas costeras.

Así, desde 'Mi costa sin plásticos' sumaron el sábado su cuarta salida, tercera en El Espalmador, para retirar una decena de sacos de basura. La coordinadora de la actividad, Rocío Belmonte, indicó que anteriormente también habían estado en esta playa los días 4 y 11 de mayo, además de en la Isla de la Torrosa, el 22 de abril. «Todo comenzó de forma espontánea, mientras corría. Vi muchos plásticos en zonas de bosque y recogí algunos. Luego puse la primera 'quedada' por redes sociales y todo ha ido cada vez a más», explica Belmonte, quien agradece su ayuda a las 25 personas que acudieron al último encuentro. Incluso participaron miembros del colectivo 'Mi rinconcito del bancal' y del AMPA del colegio Vicente Ros.

La coordinadora de 'Mi costa sin plásticos' recuerda que este mismo mes llevarán a cabo la última salida antes del verano. Será a la playa Cola del Caballo en Portmán, aunque aún se desconoce la fecha exacta. En este sentido, Belmonte afirma que sería clave el apoyo del Ayuntamiento en estas acciones, para poder contar con más medios. También en La Azohía, por parte de la Asociación en Defensa del Litoral de la zona oeste (Adela) se han llevado a cabo varias iniciativas durante todo el año. La última fue el domingo con la retirada de restos de plásticos que proliferan en la zona y con la colaboración de la empresa agroalimentaria de los invernaderos.



Útiles particulares

En Los Urrutias, la falta de limpieza de la playa ha llevado a los vecinos a remangarse para adecentar la zona de baño. Una familia, con niños incluidos, no ha dudado en coger cubos de playa y unos rastrillos para retirar las algas putrefactas que se agolpaban en la orilla desde hace meses y les impedían bañarse. Así, el pasado domingo limpiaron unos 20 metros lineales de costa; y tienen pensado hacer los mismo próximamente. «Han dejado la playa abandonada, si no la limpiamos nosotros no nos vamos a poder bañar», lamentan. El partido MC mostró ayer su apoyo a estos vecinos y denunció la «dejadez» de las administraciones en otras playas de Los Urrutias, como la de Estrella de Mar.