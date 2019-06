"El ambiente familiar y la accesibilidad de los profesores es lo mejor de la UPCT"

Lorena Sixto Valera (Madrid, 1985), responsable de costes e inventario en la planta de compounding (composición) de Sabic en La Aljorra, es la egresada distinguida este año de la Facultad de Ciencias de la Empresa de la UPCT.

¿Ilusiona ser egresada distinguida de la Facultad de Ciencias de la Empresa?

Es un orgullo y me hace mucha ilusión que once años después de acabar la carrera la Universidad, que fue mi casa, reconozca mi desempeño profesional.

¿Qué recuerda de sus años como estudiante de ADE, que acabó con premio extraordinario?

Fueron cinco años de licenciatura a piñón, de mucho esfuerzo, pero mis recuerdos son todos buenos. Me lo pasé extraordinariamente bien y conocí a gente muy buena, que siguen siendo mis amigos.

¿Qué destacaría de la Facultad?

Su ambiente familiar. Los profesores son muy accesibles y eso es muy importante a la hora de resolver dudas cuando estás estudiando. De hecho, hace unos meses me contactó para participar en la Jornada de Puertas Abiertas el decano, que fue mi profesor en primero de carrera, hace quince años, y aún se acordaba de mí.

¿Cómo accedió a Sabic?

Gracias a una beca de la UPCT. Podía elegir entre hacer prácticas en Sabic, Repsol, Cajamurcia o Polaris World, que en aquel entonces, en pleno boom urbanístico, era muy atractiva. Pero opté por Sabic por su proyección internacional. Tener una multinacional cerca de casa es una oportunidad ideal.

¿En qué consiste su trabajo?

Como responsable de costes e inventario de la primera planta que Sabic construyó en La Aljorra debo actualizar cada mes el inventario de lo que se ha producido y de su coste. Es una tarea compleja, que requiere mucha exhaustividad y un contacto constante con los equipos de producción y logística. Lo bueno es que son conscientes de que todo lo que hacen tiene impacto financiero.

Manejará grandes cifras de producción y coste. ¿Asusta esa responsabilidad?

Al principio da un poco de vértigo y tienes mucho respeto a los números, yendo con pies de plomo, porque sientes la responsabilidad sobre tus hombros.

¿De qué le han servido los conocimientos adquiridos y el seminario de contabilidad que realizó en la UPCT?

La empresa es otro mundo, pero la base que te llevas de la Universidad hace que todo sea más fluido. Te permite comprender más rápido los procesos de la empresa.

Ha conseguido dos reconocimientos internos de la empresa, ¿por qué?

Por realizar el presupuesto de la planta y por preparar un modelo de control de materias primas. Herramientas necesarias que valoraron mucho desde la dirección y que me curré mucho.

Su cargo implica realizar frecuentemente viajes a la sede europea de la compañía, en Holanda. ¿Es una ventaja o un fastidio?

A mí me gusta. Voy cada tres o cuatro meses y es muy interesante compartir conocimientos y otras culturas de trabajo con personal de los distintos países en los que está Sabic.

¿Qué recomendará a los nuevos graduados de la Facultad?

Que trabajen en lo que les guste, para que sea más que un trabajo. A mí me apasiona lo que hago, me encanta y me lo paso muy bien. También les diré que deben confiar en sí mismos, ponerse sus propias metas, sin responder a las expectativas de otros, y ser flexibles, porque el camino no es fácil.

Colidera en Cartagena la Sabic Women's Network, ¿en qué consiste?

Es una red para fomentar el networking y el desarrollo profesional de las mujeres de la empresa. En Cartagena tenemos el mayor número de operadoras de Sabic en Europa, pero nuestro porcentaje de mujeres, un 20%, aún sigue reflejando la brecha de género que existe en la sociedad. Estamos participando en iniciativas para incrementar las vocaciones científico-técnicas entre las chicas, en programas de la UPCT como Quiero ser ingeniera o el Campus de la Ingeniería. Y mostrando a las niñas el ejemplo de nuestras ingenieras, que tienen una enorme capacidad de liderazgo.